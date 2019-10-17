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Ali Osman Akat: ABD Türkiye’yle ortaklığı bozmak istemez

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

 Türk Amerikan İş Adamları Derneği- Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "ABD, korumacı politikalarına rağmen Türkiye ile arasındaki stratejik ortaklığı bozmak istemez" dedi.

Deniz KILINÇ - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)- Türk Amerikan İş Adamları Derneği- Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "ABD, korumacı politikalarına rağmen Türkiye ile arasındaki stratejik ortaklığı bozmak istemez" dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı “Barış Pınarı Harekatı’nın” ardından Trump, söz konusu operasyonun durdurulmaması haline Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar uygulanacağı uyarısını yapmıştı. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğer Türkiye kurallara göre oynamazsa ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulansın derim” yazmıştı.

Trump’ın yaptırım uyarısıyla ilgili DHA’ya konuşan Ali Osman Akat, ABD’nin korumacı politikalarına rağmen “Türkiye ile arasındaki stratejik ortaklığı” bozmak istemeyeceğini söyledi. Akat, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biliyoruz ki Trump sert çıktığı zaman hemen arkasından bir yumuşama yapar. Yumuşak çıktığı zaman da arkasından bir sertlik bekliyoruz. Son zamanlarda attığı tweetler ve davranış şekli bunu gösteriyor. İlk başta Türkiye’ye bir yaptırım yapma ihtimali olduğunu hemen iletti ama aradan iki gün geçmeden, ‘Biz Meksika sınırını koruyamazken Türkiye-Suriye sınırı arasına nasıl karışabiliriz?’ dedi. Bu da ne anlama geliyor? Türkiye tarafını koruyan ve Türkiye ile arasındaki ilişkilere zarar vermeyen bir politika izleyeceği anlamına geliyor. Her ne kadar kendi seçmenine karşı, Türkiye’ye, dışarıya, başka ülkelere karşı koruyucu bir tavır izlemek zorunda olsa da Türkiye ile arasındaki stratejik ortaklığı bozacak bir hareket yapacağını hiçbir şekilde düşünmüyoruz.”

“TÜRK ÜRÜNLERİNİN ABD’DE MARKALAŞMASI GEREKİYOR”

Bunun yanında ABD ve Türkiye arasında 2020-2021 döneminde yaklaşık 50 milyar dolar ticaret hacmi hedeflendiğini belirten Akat, bu hedefe ulaşmak için ABD’ye yönelik yatırımların ve küresel markalaşma eylemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı ve ekledi:

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi geçen sene yaklaşık 20 milyar dolar civarında seyretti. Bunun 25-26 milyar dolar civarına ulaşmasını bekliyoruz. Tabi ki hedefimiz 2020-2021’de bunun iki misline çıkması, bunun olması gerekiyor ki 100 ve üzeri hedefe ulaşalım. Hedefe ulaşmak için birçok çare var. Bu öncelikle politik açıdan daha iyi bir seviyede olmamız gerektiğini gösteriyor. Bir serbest ticaret anlaşmasının yapılması gerekiyor. Bu anlaşma için çeşitli zeminlerde ön görüşmeler yapılıyor, nasıl olur, yol haritası ne olur, bunun çalışmaları yapılıyor. Ama en önemli nokta Türk ürünlerinin ABD’de ve dünya çapında markalaşması gerekiyor. Biz de bununla ilgili ABD’de Türk organize sanayi bölgesi planlıyor ve ABD’ye yatırımla ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz. ABD’de yatırım demek Türk ürünlerinin ABD’ye ihracatı demektir.

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