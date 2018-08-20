Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

İSTANBUL, (DHA)- Fin-as Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ortamı değerlendirerek, acil hayata geçirilmesi gereken yapısal reformlar olduğunu belirtti. Serim, “Şimdi yapısal reformların tam zamanıdır” dedi.

Son günlerde ciddi bir ekonomik savaş ile karşı karşıya kaldığımızı ifade eden Serim, “Bu savaş bir süre daha sürecek gibi gözüküyor. Ne yazık ki ABD müttefiki olan NATO üyesi Türkiye'ye çok yanlış bir tavır takınmış durumda. Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılara mütekabiliyet çerçevesinde karşılık verir, piyasaları koruyucu tedbirleri hızla alırken bir yandan da yapısal reformları derhal uygulamaya almalıyız. Dünyayı şaşırtmak ve yapısal reformları gündemimizin birinci maddesi yapmanın tam da zamanı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“TİCARETİN DOLAR HARİCİ PARA BİRİMLERİYLE YAPILABİLİYOR OLMASI ÇOK ÖNEMLİ”

İhracatın önemli bir kısmının Avrupa Birliği ve ABD ile yapıldığını ve bu durumun bizi ABD doları ve euro’ya bağımlı yaptığını dile getiren Ali Serim, “Çin ve Rusya'ya ihracatımızın arttırılması çok önemli. Çin'e mal satmak zor. Ama Rusya ve periferisindeki ülkeler önemli pazarlar olabilir. Sattığımız bin liralık malın 500 liralık kısmını doğuya satıyor hale gelmemiz gerekli. Bu ticareti ABD doları harici para birimleriyle yapabiliyor olmamızın tesis edilmesi çok önemli. Son günlerde yaşadığımız dalgalanmalar bu durumun aciliyetini gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.