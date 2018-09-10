FİNANS

Alibaba’da Jack Ma’nın görevini Daniel Zhang devralacak

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 16:27 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Eylül (DHA)

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