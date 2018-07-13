Alibaba'nın Başkanı Ma Yun'a BM'de önemli görev

İstanbul, 13 Temmuz (DHA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM bünyesinde dijital işbirliği paneli oluşturulduğunu ve Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın Başkanı Ma Yun (Jack Ma) ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın eş başkanı Melinda Gates’in panele eş başkanlık edeceğini açıkladı.
Ma Yun iki yıl önce de BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın genç girişimciler ve küçük işletmelerden sorumlu özel danışmanlığı görevini üstlenmişti.
Dijital işbirliği paneli, alanlar ve sınırları aşan işbirliği geliştirilerek dijital teknolojinin sosyal ve ekonomik gelişmelere katkı sağlaması ve tüm insanların güvenli ve faydalı bir dijital gelecekten yararlanmasını amaçlıyor.
Söz konusu panelin üyeleri BM yetkilileri ve dünyanın 17 ülke ve bölgesinden katılan başarılı yöneticiler olmak üzere toplam 20 kişiden oluşuyor.
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