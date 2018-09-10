FİNANS

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, görevini bırakıyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 10:59 | Son Güncelleme

Jack Ma, yönetim kurulu başkanlığı görevini bir yıl sonra Alibaba'nın üst düzey yöneticisi Daniel Zhang'a devredecek - Eski bir İngilizce öğretmeni ve 25 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin adamı olan Ma, görevi bıraktıktan sonra eğitim faaliyetlerini sürdürecek

BERLİN (AA) - Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, şirketteki yönetim kurulu başkanlığını 10 Eylül 2019'da Alibaba’nın üst düzey yöneticisi Daniel Zhang’a bırakacak.

Alibaba’dan yapılan açıklamaya göre, Jack Ma, gelecek 12 ay, sorunsuz bir geçiş süreci için yönetim kurulu başkanlığını sürdürecek.

Eski bir İngilizce öğretmeni ve 25 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin adamı olan Ma, görevi bıraktıktan sonra eğitim faaliyetlerine devam edecek.

Ma, Alibaba'nın müşteri ve ortaklarına yazdığı mektupta, söz konusu yönetim değişikliğini; şirketin bireylere dayanan bir kültürden mükemmellik sistemine ve yetenek geliştirme kültürüne dayanan bir kurumsal yönetişim seviyesine atılmış bir adım olarak değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alibaba Alibaba internet sitesinin kurucusu ve başkanı Jack Ma

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