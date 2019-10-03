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Alıç üreticisinin yüzünü güldürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 12:30 | Son Güncelleme

MERSİN’in Silifke ilçesinde şifa deposu olarak bilinen alıç meyvesinin kilosu 40 liradan alıcı buluyor.

Alıç üreticisinin yüzünü güldürüyor

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde şifa deposu olarak bilinen alıç meyvesinin kilosu 40 liradan alıcı buluyor. Bu yıl meyvenin verimi ve fiyatı üreticisinin yüzünü güldürüyor.
Bahçesinde yaklaşık 700 ağacı bulunan üreticilerden Durhasan Soykan, 9 yıl önce ar-ge çalışması yaparak alıç ağacı dikimine başladığını ve bu yıl oldukça kaliteli ve verimli ürün aldığını belirtti. Soykan, 700 ağacından bu yıl toplamda 2 ton ürün hasat etmeyi hedefliyor.
Ürünün pazar sıkıntısı olmadığını belirten Soykan, "2008 yılında diktim her sene verim arttı bu sene en yüksek verimde. Ziraat mühendisinin tavsiyesi, takipleri ve desteği ile bu duruma geldik. Herkes aynı ürünü dikmesin alternatif ürün bulsun ki para kazanabilsin. Bu meyvemiz gülgiller familyasından. Şekere iyi geldiği söylenmekte bu nedenle de alıcısı çok oluyor. Ben çok memnunum ve herkese tavsiye ediyorum. Bakın bahçenin içinde ceviz ve elma ağaçları da vardı. Ama bugün baktığımızda elmayı 50 kuruşa alan yok, cevizi söküp alıç diktim zaten böyle giderse elmayı da sökeceğim. İstiyorum ki üretim artsın rekolte artsın ki ihracat yapalım ülkemize döviz girdisi sağlayalım" dedi.
‘RAF ÖMRÜ 15 GÜN, DEPO ÖMRÜ 6 AY’
Yaklaşık 1,5 ay hasadın devam edeceğini ifade eden Soykan, ürünün raf ömrünün 15 gün olduğunu, depo ömrünün ise 6 ay olduğunu söyledi.
‘900-1200 RAKIM ARASINDA YETİŞTİRİLMELİ’
Ziraat Mühendisi Emine Çetrez, 9 yıldır titiz bir çalışma ile takip ettiği alıçların bu yıl oldukça verimli ve kaliteli olmasından dolayı gurur duyduklarını kaydederek, "Bu bitki 900-1200 rakım arasında yetiştirilmelidir. Bu yıl alıçta kaliteli bir yıl yaşıyoruz. Üreticinin yüzü gülerse bizlerinde gülen çünkü gelecek için üretmek gerek. Bugün pazar sıkıntısı olmayan ve para eden bir ürünü neden yetiştirmeyelim ki. Bu anlamda Silifke alternatif ürün çeşitliliğine bir yenisini eklemiş oldu. Birçok ürünün bakım masraflarıyla kıyaslandığında yüksek gelir getiren bir ürün" diye konuştu.
Orman Müdürlüğü’nün tıpkı melengiç ağacına antep fıstığı aşısı yapması gibi doğada kendiliğinden yetişen alıçları da aşılayarak ekonomiye girdi sağlaması konusunda çalışma yapmasının köylüye faydalı olacağının vurgulayan Çetrez, şunları söyledi:
"Biz ziraat mühendisleri de elimizden gelen desteği verip, doğada yetişen bu bitkileri ekonomiye kazandıralım istiyorum. Ayrıca üreticimiz Durhasan Bey alıç fidelerini çekirdeklerden yetiştirip dikimini yapıyor."
Durhasan Soykan'ın eşi üretici Şerife Soykan ise “Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık ve çiftçiliktir ama ben bir türlü köylüye alıç yetiştirmeleri konusunda ikna edemedim. Ürünü yetiştiriyorsun para etmiyor ama alıç her yıl para ediyor ve etti. Biz çok memnunuz istiyoruz ki herkes kazansın" diye konuştu.

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Alıç üreticisinin yüzünü güldürüyorAlıç üreticisinin yüzünü güldürüyorAlıç üreticisinin yüzünü güldürüyorAlıç üreticisinin yüzünü güldürüyor

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