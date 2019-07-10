FİNANS

AliExpress E-İhracat Buluşması gerçekleştirildi

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 12:04 | Son Güncelleme

AliExpress, "AliExpress E-İhracat Buluşması"nda Türk satıcıları bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - AliExpress, Türk KOBİ'lerine ve yerli markalara e-ihracat alanında destek sunmak amacıyla ilk toplantısı "AliExpress E-İhracat Buluşması" İstanbul'da gerçekleştirdi.

AliExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Alibaba Group bünyesinde yer alan uluslararası ve online perakende satış platformu AliExpress, Türk satıcıları bir araya getirdiği ilk toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi.

Birçok farklı sektörden yerli markaya, KOBİ’lere ve girişimcilere e-ihracat alanında destek sunan AliExpress, platformda yer alan satıcıların uluslararası alandaki tüketicilerle direkt iletişim kurarak nasıl e-ihracat yapabileceklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

AliExpress, Türk satıcıların ihracat yapabilmeleri için platform üyeliğini internet üzerinden başvuruyla daha hızlı ve kolay bir hale getiriyor.

Verilen bilgiye göre, AliExpress’in en güçlü e-ticaret platformu olduğu ve AliExpress için en büyük pazar olan Rusya’da, Türk ürünleri özellikle revaçta ve ön plana çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
E-İhracat Buluşması

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