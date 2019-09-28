"Alınan rekolte beyanları, alım planımızı belirleyecek"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019-2020 ürün alım kampanyası öncesi üreticilerden gerçekçi beyan vermelerini istedi.

Asa, yaptığı yazılı açıklamada, alınan rekolte beyanlarını değerlendirdiklerinde ortaklarının neredeyse ana taahhütlerine kadar beyan verdiklerini gördüklerini ifade etti.

Bunun Marmarabirlik fiyatlarının geçen yıllarda daha cazip olmasından kaynaklandığını aktaran Asa, şunları kaydetti:

"Kooperatif bölgelerinden tahmini bölge rekoltesine yakın rekolte beyanı geleceğini öngörmekteyiz. Alınan rekolte beyanları, 2019-2020 ürün alım kampanyasını ve alım planımızı belirleyecektir. Ortaklarımız, rekolte beyanı verirken, 'Ben ne kadar çok rekolte beyanı verirsem, bana o kadar teslimat hakkı doğar' mantığıyla hareket etmemelidir. Rekolte beyanı ne kadar verilirse verilsin, kısıtlama yapılacaksa ortağın son 5 yıllık teslimat miktarına bakılmaktadır. "

Asa, ürün alım kampanyasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: