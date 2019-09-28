FİNANS

"Alınan rekolte beyanları, alım planımızı belirleyecek"

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

Rekolte beyan alımlarına 16 Eylül'de başlayan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, alınan beyanlar 2019-2020 ürün alım kampanyasını ve planlarını belirleyeceği için üreticilere gerçekçi beyan vermeleri uyarısında bulundu - Hidamet Asa: - "Ortaklarımız, rekolte beyanı verirken, 'Ben ne kadar çok rekolte beyanı verirsem, bana o kadar teslimat hakkı doğar' mantığıyla hareket etmemelidir"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019-2020 ürün alım kampanyası öncesi üreticilerden gerçekçi beyan vermelerini istedi.

Asa, yaptığı yazılı açıklamada, alınan rekolte beyanlarını değerlendirdiklerinde ortaklarının neredeyse ana taahhütlerine kadar beyan verdiklerini gördüklerini ifade etti.

Bunun Marmarabirlik fiyatlarının geçen yıllarda daha cazip olmasından kaynaklandığını aktaran Asa, şunları kaydetti:

"Kooperatif bölgelerinden tahmini bölge rekoltesine yakın rekolte beyanı geleceğini öngörmekteyiz. Alınan rekolte beyanları, 2019-2020 ürün alım kampanyasını ve alım planımızı belirleyecektir. Ortaklarımız, rekolte beyanı verirken, 'Ben ne kadar çok rekolte beyanı verirsem, bana o kadar teslimat hakkı doğar' mantığıyla hareket etmemelidir. Rekolte beyanı ne kadar verilirse verilsin, kısıtlama yapılacaksa ortağın son 5 yıllık teslimat miktarına bakılmaktadır. "

Asa, ürün alım kampanyasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar olduğu gibi bu kampanya döneminde de üreticilerimizi mağdur etmeyiz. Her zaman önceliğimiz ortaklarımızın refah seviyesini artırmak olmuştur. 2019-2020 ürün alım kampanyasında, kredi kullanmadan yapılacak alım bütçesiyle ödeyebileceğimiz kadar ürün almayı hedefliyoruz. Marmarabirlik olarak geçtiğimiz yıl piyasaların üzerinde bir fiyatla ürün alarak ortaklarımızı destekledik. Son iki yılda 102 bin ton ürün aldık. Bu yıl risk alınacak bir yıl değildir. 2019-2020 ürün alım kampanyasını ortaklarımızın sınav yılı olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl ürününü satacak yer bulamayıp çaresiz kalan ortaklarımıza nasıl Marmarabirlik sahip çıktıysa, bu kampanya döneminde ortaklarımız da kooperatiflerine sahip çıkmalıdır. Piyasada alıcının olmadığı bu zor dönemde ortaklarımız, kooperatiflerine ürünlerini vermeli ve ödeme takvimi ile ilgili Marmarabirlik'e anlayış göstermelidir ve imkanları zorlanmamalıdır. Bugün piyasa koşullarına baktığımızda, geçtiğimiz yıl Marmarabirlik tarafından 5 liraya alınan ürün, üretici havuzunda halen 3 liraya satıldığı unutulmamalıdır."

Ürün alımlarında arz talep dengesi, piyasa gerçekleri ve tüketici davranışlarının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Asa, "Ürün almak çok kolay ancak önemli olan alınan ürün bedelini ödeyebilmek ve satabilmektir. Bu yıl sınırsız ürün alımı yapılması mümkün değildir. Alınan ürünün bedelinin ödenmesi de var. Önceliğimiz geçtiğimiz yıl fiyatlarını muhafaza etmektir. Eğer piyasa koşullarında artış varsa üzerine ilave yapmak çok kolay olur." ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik'te bugüne kadar 10 bin ortaktan, 35 bin ton rekolte beyanı alındı. Birliğe bağlı 8 kooperatif bölgesinde rekolte beyan alımları 14 Ekim'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
bursa Marmarabirlik

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