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"Alınan tedbirler ekonomik saldırıları püskürtecek"

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz: - "Hükümet ekonomik sorunları çözmek için çalışıyor, alınan tedbirlerle çözüm yolunda kararlılıkla ilerliyor. Alınan bu tedbirlerin ekonomik saldırıları adım adım püskürteceğine inanıyorum" - "Önceki büyüme tahminlerinin Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde gerçekçi bir zemine çekilmesi bir olumsuzluk değildir. Aksine dengeli büyüme konusundaki kararlılığın neticesidir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, hükümetin ekonomik sorunları çözmek için çalıştığını, alınan tedbirlerle çözüm yolunda kararlılıkla ilerlediğini ve bu tedbirlerin ekonomik saldırıları adım adım püskürteceğine inandığını söyledi.

Kopuz borsanın ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Yeni Ekonomik Program ve Enflasyonla Topyekun Mücadele Planı’nın iş dünyasının olumlu tepkisiyle karşılandığını hatırlatarak, tüm bu gelişmelerin dış kaynaklı manipülasyonlarla zor durumda bırakılmaya çalışılan Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti.

İş dünyasının uzun süredir beklediği Yeni Ekonomi Programı’nın geçtiğimiz haftalarda açıklandığını hatırlatan Kopuz, "Ekonomi yönetimimiz bu programda, iş dünyası ve ülkemiz adına gerçekçi hedefler ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılanan programla ilgili şunları söyledi:

"Bizler iş alemi olarak, enflasyonla mücadele, sürdürülebilir sağlıklı büyüme ve cari açığın düşürülmesini hedefleyen bu program doğrultusunda çalışacağımızı beyan ettik. Daha evvel de bahsettiğim gibi, önümüzdeki üç yıl boyunca rekor büyümelerin yerini daha dengeli büyümelerin alacağını hepimizin bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Cari açıkla başa çıkabilmenin yolu da, dengeli bir büyüme ekseninde, yerli ve katma değerli üretimin güçlendirilmesinden geçiyor.

Nitekim bugün Resmi Gazete’de, '2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları' ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Bu genelgede makro ekonomik ve finansal istikrarı korumanın ülkemiz için öncelik olacağının altı çizilmiştir. Kamu harcamalarında tasarrufa gitmek, yurt içi tasarrufları artırmak, cari açığı azaltmak, kamuda mali denge ve disiplini güçlendirmek, fiyat istikrarını sağlamak suretiyle, dengeli ve sürdürülebilir bir büyümenin temel hedefimiz olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, önceki büyüme tahminlerinin Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde gerçekçi bir zemine çekilmesi bir olumsuzluk değildir. Aksine dengeli büyüme konusundaki kararlılığın neticesidir."

Hükümetin ekonomik sorunları çözmek için çalıştığını ve alınan tedbirlerle çözüm yolunda kararlılıkla ilerlediğini belirten Kopuz, alınan bu tedbirlerin ekonomik saldırıları adım adım püskürteceğine inandığını kaydetti.

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- "TBB'nin 15 milyon TL’nin altındaki borçların yapılandırılması tavsiyesi önemli"

Kopuz, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) birkaç gün evvel "İstikrarlı Büyümeyi Sınayan Zorluklar" başlığıyla "Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladığını hatırlatarak, burada, "Ticaret Savaşları"ndan dem vurarak, artan küresel riskler nedeniyle 2018 ve 2019 yılları için dünya büyüme beklentilerinin yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye indirildiğini söyledi.

Dünya ekonomisinin artan riskler sebebiyle darbe aldığı ortamdan en hafif hasar ile çıkmak için yeni ve güçlü bir taarruz planı ortaya koyan ekonomi yönetimini sonuna kadar desteklemek gerektiğini anlatan Kopuz, salı günü açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile ekonomik saldırılara karşı milli bir duruş sergilendiğine inandığını kaydetti.

Ali Kopuz, şöyle devam etti:

"Bu noktada, başta Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak olmak üzere bu çalışmada emeği olan bütün bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İş dünyası ve hükümetimiz arasında adeta bir köprü görevi üstlenen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Bey’e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, Yeni Ekonomi Programında dile getirilen enflasyon konusundaki politika ve tedbirleri, somut adımlarla detaylandırmış bulunuyor. Hepsine bu kürsüde hakkıyla değinmemiz mümkün değil.

Ancak finans sektörünün, fahiş karlar peşinde koşmak yerine, reel sektöre destek olmayı milli bir görev addetmesi gerektiğini daha önce ifade etmiştim. Bu sebeple Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), 15 milyon TL’nin altındaki borçların yapılandırılması tavsiyesinin, önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber, program kapsamında bankalarımız tarafından 1 Ağustos'tan itibaren, oluşan dalgalanma nedeniyle yüksek oranlarda kredi çekmek zorunda kalanlar için, yüzde 10 indirim yapılacak. Ayrıca uzun süredir talep etmekte olduğumuz birikmiş KDV ödemeleri var. KDV Kanunu, 1985 yılında çıkmış ancak bugüne kadar iadeler yapılamamıştı. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da büyük gayreti ile bu konuyu da çözüme kavuşturduk. Bunun yanında, yıl sonuna kadar hak edişlerin yüzde 50’lik kısmı sorgulama neticelenmeden ilk 10 iş günü içerisinde ödenecek. Bu para da iş dünyasına ve ekonomimize güç ve yatırım olarak geri dönecektir."

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- "Hal Yasası gıda enflasyonuna olumlu yansıyacak"

Ali Kopuz, uzun süredir üzerinde çalışılan Hal Yasası ile ilgili de önemli gelişmeler olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Özellikle bu konuda düzenleyici bir yasanın eksikliği, hem vatandaşın alım gücünü etkiliyordu hem de satıcının kar marjını düşürüyordu. Gıda enflasyonunda da suni artışlara neden oluyordu.
Önümüzdeki dönemde Ürün Gözetim Mekanizması Süreci de hayata geçirilirse üretici, satıcı ve vatandaş rahatlayacaktır. Aynı zamanda bu durum gıda enflasyonuna da olumlu şekilde yansıyacaktır."

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Ali Kopuz İSTİB

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