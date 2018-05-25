FİNANS

"Alınan tedbirler önümüzü görmemiz için bize güven verdi"

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 18:30 | Son Güncelleme

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu: - "Özellikle son günlerde hükümetimizin ilgili bakanları ile Merkez Bankasınca alınan tedbirler önümüzü görmemiz için bize güven verdi. Bu güven piyasalar için çok çok önemliydi"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, dövizdeki artışa ilişkin "Özellikle son günlerde hükümetimizin ilgili bakanları ile Merkez Bankasınca alınan tedbirler önümüzü görmemiz için bize güven verdi. Bu güven piyasalar için çok çok önemliydi." dedi.

Hacısalihoğlu, TTSO Toplantı Salonunda, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren başkanlığında gerçekleştirilen odanın mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde ekonomide fırtınalı günler yaşandığına işaret ederek, bundan sonra bu tür fırtınaların bir daha yaşanmamasını diledi.

Dövizdeki artışın sadece Türkiye ile ilgili bir konu olmadığına dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Dünya genelindeki ekonominin ülkemize yansıması olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçmişte dünyada üretilen ekonomik politikaların adım adım tüm ülkelere yansıdığı gibi bizlere de yansıdığını hepimiz görüyoruz. Önemli olan hükümetimizin bu konuda gerekli tedbirleri alması, ekonomi kurmaylarının gereğini hızlı şekilde yerine getirmesiydi. Yapılan ilk hamlelerle ekonomimiz belli bir noktaya getirildi. Döviz kurlarını aşağı çekmek suretiyle ilk tedbir alınmış oldu." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, bu tedbirlerin sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle son günlerde hükümetimizin ilgili bakanları ile Merkez Bankasınca alınan tedbirler önümüzü görmemiz için bize güven verdi. Bu güven piyasalar için çok çok önemliydi. Bu güven olmasaydı birkaç gün önce yaşadığımız olaylar daha büyüyebilirdi. Bu bakımdan atılan adımlar, alınan tedbirler ekonominin, özellikle döviz kurlarının stabil kalmasını sağlamıştır. Döviz kurlarının yükselmesinin özel sektörün bilançosunu ne kadar etkilediğini herkes biliyor. Özellikle döviz kuru üzerinden yatırım yapanlar çok zor durumda kaldı."

Kudüs'te yaşananlara da değinen Hacısalihoğlu, "İslam aleminin ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Kudüs, sadece İslam alemi için değil, üç din için de kutsal bölgedir. Bu bakımdan bütün dünya ülkelerinin oraya saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Şükrü Efendioğlu da odanın üyelerine yeni istihdam seferberliği kapsamında uygulanan teşviklere ilişkin bilgi verdi.

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı
23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomik tedbirler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu Trabzon

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Tapuda sıra beklemeye son

Tapuda sıra beklemeye son

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

Ege'deki en büyük firmalarda ilk 5 değişmedi

Ege'deki en büyük firmalarda ilk 5 değişmedi

Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi

Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi

Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.