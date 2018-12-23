Alışveriş merkezlerinden 130 milyar TL ciro

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, alışveriş merkezleri olarak 2018 yılını yaklaşık 130 milyar TL ciro ile kapatacaklarını, 2019 yılı için ise 160 milyar TL ciro öngördüklerini söyledi.

Belgü, sektöre ilişkin yıl değerlendirmesi ve gelecek yıldan beklentilerine yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, perakende sektörünü ve kamuoyunu çok uzun zamandır meşgul eden kiraların TL’ye çevrilmesi konusunda bu yıl yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile belirsizlik durumunun ortadan kaldırılarak tartışmaya son verildiğini anımsattı.

Karar ile perakendecilerin maliyet yüklerinin büyük oranda hafiflediğini ve bu durumun meyvelerinin yakın dönemde toplanacağını ifade eden Belgü, "Perakendeciler ve AVM’lerimiz ayrılmaz iki parça. Bir tarafı etkileyen bir durum diğer tarafı da etkiliyor. Dolayısıyla bu olumlu havanın AVM’lerimize de olumlu bir şekilde yansıyacağını düşünüyoruz." diye konuştu.