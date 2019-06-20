Alışveriş merkezlerinin yönetim kadrosu yeni döneme hazır

AVM yatırımcıları olarak tüketiciler, perakendeciler ve sektörel tüm çözüm ortaklarıyla birlikte perakende sektörünün gelişimi için tam bir iş birliği çerçevesinde çalışma amacıyla bir araya gelen yönetim kurulu, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

"Bu toplantı, derneğimizin, faaliyetlerine hızlı ve etkin bir şekilde devam etmesi adına çok önemliydi. Bugün tüm yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen bu güçlü birliktelik ve birleştirici yaklaşım, sektör sorunlarına çözüm üretebilmemiz için büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki dönem odaklanacağımız konuların başında alışveriş merkezlerinin fonksiyonlarının değişimi yer alıyor. Alışveriş merkezlerinin ihracata, istihdama ve yaşam kültürümüze doğrudan katkı yapan yaşam merkezleri olma özelliğini öne çıkartan çalışmalarımız olacak. Önceliklerimiz arasında yer alan diğer bir konu ise Türk Borçlar Kanunu’ndaki hükümler, ortak alan giderleri, dövizli kira, döviz borçlarımız, otoparklar, güvenlik, temizlik konularındaki sorunlar ile istihdam gibi konularda hukuka uygun, adaletli çözümlerle sadece bugün için değil, AVM’lerimizin gelecekte de sürdürülebilir olmalarını sağlama yönünde önemli projeler hayata geçireceğiz."

Yönetim kurulunda yer alan tüm üyelerin hukuk, vicdan ve hakkaniyeti temel alarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Altaş, "Derneğimizin temsil gücünü artırmak için bütün alışveriş merkezlerinin AYD’ye katılımının sağlanması yönünde de çalışmalarımız olacak. Bu kapsamda ilk olarak sektörün dinamiklerine ve hassasiyetlerine göre belirlediğimiz 6 kurulumuz, çok kıymetli 6 başkan yardımcımız öncülüğünde çalışmaya başlayacak. Şimdiden tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma sadece alışveriş merkezleri değil, Türkiye’nin geleceği için verdikleri emek için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

