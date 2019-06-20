FİNANS

Alışveriş merkezlerinin yönetim kadrosu yeni döneme hazır

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 15:21 | Son Güncelleme

AYD, Prof. Dr. Hüseyin Altaş başkanlığındaki ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi - Altaş: - "Önümüzdeki dönem odaklanacağımız konuların başında, alışveriş merkezlerinin fonksiyonlarının değişimi yer alıyor. Alışveriş merkezlerinin ihracata, istihdama ve yaşam kültürümüze doğrudan katkı yapan yaşam merkezleri olma özelliğini öne çıkartan çalışmalarımız olacak"

İSTANBUL (AA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneğince (AYD) Prof. Dr. Hüseyin Altaş başkanlığındaki ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

AYD'den yapılan açıklamaya göre, AYD, yeni dönemde güçlü yönetim kadrosu ile hakkaniyet, vicdan ve hukuk değerleri çerçevesinde sektörün sorunlarına çözüm aramaya, sektörün sürdürülebilir büyüme gösterebilmesi için projeler üretmeye odaklanacak.

AYD'nin geçen ay yapılan genel kurul toplantısında oy birliği ile başkanlık görevine seçilen Prof. Dr. Hüseyin Altaş, yeni dönem hedeflerini ve aksiyonlarını belirlemek üzere ilk resmi yönetim kurulu toplantısını yaptı.

AVM yatırımcıları olarak tüketiciler, perakendeciler ve sektörel tüm çözüm ortaklarıyla birlikte perakende sektörünün gelişimi için tam bir iş birliği çerçevesinde çalışma amacıyla bir araya gelen yönetim kurulu, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

- "Önemli projeler hayata geçireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, gelecek dönem stratejisinin belirlendiği toplantıya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu toplantı, derneğimizin, faaliyetlerine hızlı ve etkin bir şekilde devam etmesi adına çok önemliydi. Bugün tüm yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen bu güçlü birliktelik ve birleştirici yaklaşım, sektör sorunlarına çözüm üretebilmemiz için büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki dönem odaklanacağımız konuların başında alışveriş merkezlerinin fonksiyonlarının değişimi yer alıyor. Alışveriş merkezlerinin ihracata, istihdama ve yaşam kültürümüze doğrudan katkı yapan yaşam merkezleri olma özelliğini öne çıkartan çalışmalarımız olacak. Önceliklerimiz arasında yer alan diğer bir konu ise Türk Borçlar Kanunu’ndaki hükümler, ortak alan giderleri, dövizli kira, döviz borçlarımız, otoparklar, güvenlik, temizlik konularındaki sorunlar ile istihdam gibi konularda hukuka uygun, adaletli çözümlerle sadece bugün için değil, AVM’lerimizin gelecekte de sürdürülebilir olmalarını sağlama yönünde önemli projeler hayata geçireceğiz."

Yönetim kurulunda yer alan tüm üyelerin hukuk, vicdan ve hakkaniyeti temel alarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Altaş, "Derneğimizin temsil gücünü artırmak için bütün alışveriş merkezlerinin AYD’ye katılımının sağlanması yönünde de çalışmalarımız olacak. Bu kapsamda ilk olarak sektörün dinamiklerine ve hassasiyetlerine göre belirlediğimiz 6 kurulumuz, çok kıymetli 6 başkan yardımcımız öncülüğünde çalışmaya başlayacak. Şimdiden tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma sadece alışveriş merkezleri değil, Türkiye’nin geleceği için verdikleri emek için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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