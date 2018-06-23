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Alışverişteki rekor perakendenin beklentisini de aştı

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı hazırlığı, yaz tatili alışverişi ve Babalar Günü dolayısıyla bu yıl 14 Haziran Perşembe gününe denk gelen arife gününde, kartlı alışveriş rekoru bekleyen perakende sektörü bu beklentisinin de üzerinde gerçekleşen 2,5 milyar TL'lik kartlı alışveriş rekorunu gördü - BMD Başkanı Öncel: - "Biz arife günü 2,3 milyar TL’lik kartlı ödeme bekliyorduk. BKM verilerine bakıldığında beklentimizin de üstünde bir hacim söz konusu. 14 Haziran’da geçen Ramazan Bayramı arifesine göre yüzde 39 artışla 2,5 milyar TL’lik bir kartlı ödeme yapıldığı görülüyor" - "Arife günü market ve giyim başta olmak üzere perakendenin birçok kategorisinde ciddi ciro artışı gözlemledik"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Ramazan Bayramı hazırlığı, yaz tatili alışverişi ve Babalar Günü hediyeleri dolayısıyla bu yıl 14 Haziran Perşembe gününe denk gelen arife gününde kartlı alışveriş rekoru bekleyen perakende sektörü, beklentisinin de üzerinde gerçekleşen 2,5 milyar TL'lik kartlı alışveriş rekoru gördü.

Ramazan Bayramı hazırlığı, okulların kapanmasının ardından başlayan yaz tatili alışverişi ve Babalar Günü dolayısıyla perakende sektörü, bu yıl 14 Haziran Perşembe gününe denk gelen arife gününde 2,3 milyar TL'lik kartlı alışveriş rekoru bekliyordu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, geçen yıl 1,8 milyar TL kartlı ödeme yapılan arife gününde bu yıl yüzde 39'luk artışla 2,5 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Ramazan Bayramı'nda toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

Beklentilerin üzerinde gelen rakamlar ise perakendecilerin yüzünü güldürdü.

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- "Ciddi ciro artışı gözlemledik"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, tüketici alışkanlıklarında bilinen bir eğilimin bulunduğunu belirterek, vatandaşların alışverişlerini genel olarak hep son güne bıraktığını, bu yıl da benzer bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.

Öncel, Babalar Günü ile aynı döneme denk düştüğü için Ramazan Bayramı öncesi yaptıkları tahminlerde 14 Haziran’a denk gelen arife günü alışverişte kartlı ödeme rekoru kırılacağını öngördüklerini ve hazırlıklarını bu beklenti doğrultusunda yaptıklarını ifade ederek, "Arife günü market ve giyim başta olmak üzere perakendenin birçok kategorisinde ciddi ciro artışı gözlemledik." dedi.

BKM verilerinin de gözlemlerini ve rekor beklentilerini doğruladığını vurgulayan Öncel, "Biz arife günü 2,3 milyar TL’lik kartlı ödeme bekliyorduk. BKM verilerine bakıldığında beklentimizin de üstünde bir hacim söz konusu. 14 Haziran’da geçen Ramazan Bayramı arifesine göre yüzde 39 artışla 2,5 milyar TL’lik bir kartlı ödeme yapıldığı görülüyor." diye konuştu.

Öncel, perakende için alışverişin canlanmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, belli dönemlerde sıçramalar yerine alışveriş eğiliminin yılın tamamına olabildiğince homojen yayılmasının daha sağlıklı olacağını dile getirdi.

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alışveriş arife günü babalar günü okulların kapanması perakende ramazan bayramı rekor

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