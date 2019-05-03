FİNANS

Alkin: Merkez enflasyon beklentisini revize edebilir 

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

Prof.

Alkin: Merkez enflasyon beklentisini revize edebilir 

İSTANBUL, (DHA) - Prof. Dr. Emre Alkin, gıda enflasyonunun tüm zamanların rekorunu kırdığına dikkat çekerken “Merkez Bankası ikinci yarıda enflasyon hedefini revize edebilir, faiz indirimi bekleyen banka ekonomistleri de bu tahminlerini gözden geçirmeli” dedi.

GIDA ENFLASYONUNDA TARİHİ REKOR

Merkez Bankası’nın bu hafta yaptığı açıklamada enflasyon beklentisini değiştirmediğini hatırlatan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, “Ancak aylık bazda beklentilerin altında gelse de Nisan dönemi enflasyon verilerine göre hala yüzde 19.5’luk bir yıllık enflasyonla karşı karşıyayız. Nisan ayında gıda enflasyonu da tüm zamanların rekorunu kırmış durumda” ifadelerini kullandı.

“MERKEZ HEDEFLERİ REVİZE EDEBİLİR”

Gıda fiyatlarında ciddi bir iyileşme olmadığı sürece arzulanan enflasyon görünümünün sağlanamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, “Açıklanan rakamlara bakılırsa, Merkez Bankası’nın ısrarla koruduğu beklenti enflasyonunun yılın ikinci yarısında revize edilme ihtimali var” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ YAZ AYLARI KRİTİK”

Önümüzdeki ayların enflasyon gelişmeleri açısından kritik bir dönem olacağını anlatan Prof. Dr. Alkin “Normalde yaz aylarında mutedil seyreden enflasyon bu yıl gıda fiyatları sebebiyle olumsuz gelişebilir. Enflasyon oranı faizler üzerinde de etkili olduğu için bu alandaki pozitif gelişmenin fonlama maliyetlerinde de bir rahatlama getireceğini kabul etmek gerekiyor” dedi.

“BANKACILAR TAHMİNLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ”

Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyondaki yüksek seyrin, faiz oranları üzerinde yol açacağı yukarı yönlü baskı nedeniyle piyasaları yakından izleyen aktörlerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Alkin “Bu nedenle bazı banka ekonomistlerinin daha önce dile getirdikleri ‘Merkez Bankası bu yıl 400 az puan faiz indirimi yapacak’ şeklindeki beklentilerini bir kere daha gözden geçirmelerinde fayda görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“KALICI DÜŞÜŞ YOKSA FAİZ DE İNMEZ”

Merkez Bankası’nın enflasyonda istikrarlı bir düşüş olmadan faiz indirmesinin kurları tetikleyen bir sonuca yol açabileceği uyarısında da bulunan Alkin sözlerini “Bu durum enflasyon üzerinde negatif tesir yapabilir. Enflasyon beklentilerini büsbütün olumsuzluğa sevk edebilir. Bu noktada dikkatli olmak lazım” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNERKıskançlık krizi çıktı!Kıskançlık krizi çıktı!
Fidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdiFidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdi
Ayık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmakAyık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor

50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor

Yabancılar düğün yapmak için Türkiye’yi tercih ediyor

Yabancılar düğün yapmak için Türkiye’yi tercih ediyor

Bakan Albayrak: Yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi

Bakan Albayrak: Yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi

Fidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdi

Fidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdi

Ayık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak

Ayık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak

Yurtiçi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 2.98 arttı (2)

Yurtiçi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 2.98 arttı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.