Alkin: Merkez enflasyon beklentisini revize edebilir 

İSTANBUL, (DHA) - Prof. Dr. Emre Alkin, gıda enflasyonunun tüm zamanların rekorunu kırdığına dikkat çekerken “Merkez Bankası ikinci yarıda enflasyon hedefini revize edebilir, faiz indirimi bekleyen banka ekonomistleri de bu tahminlerini gözden geçirmeli” dedi.

GIDA ENFLASYONUNDA TARİHİ REKOR

Merkez Bankası’nın bu hafta yaptığı açıklamada enflasyon beklentisini değiştirmediğini hatırlatan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, “Ancak aylık bazda beklentilerin altında gelse de Nisan dönemi enflasyon verilerine göre hala yüzde 19.5’luk bir yıllık enflasyonla karşı karşıyayız. Nisan ayında gıda enflasyonu da tüm zamanların rekorunu kırmış durumda” ifadelerini kullandı.

“MERKEZ HEDEFLERİ REVİZE EDEBİLİR”

Gıda fiyatlarında ciddi bir iyileşme olmadığı sürece arzulanan enflasyon görünümünün sağlanamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, “Açıklanan rakamlara bakılırsa, Merkez Bankası’nın ısrarla koruduğu beklenti enflasyonunun yılın ikinci yarısında revize edilme ihtimali var” diye konuştu.