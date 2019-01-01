FİNANS

Alkollü içeceklerin ÖTV tutarları belirlendi

FİNANS HABERLERİ  | 01.01.2019 01:02 | Son Güncelleme

Alkollü içeceklerin ÖTV tutarları belirlendi

Alkollü içeceklerden alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları belirlendi.

Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedeli üzerinden fon alınmayacak.

Alkollü içeceklerin de 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlendi:

Mal ismiVergi oranı (yüzde)Asgari maktu vergi tutarı (lira)Malttan üretilen biralar631,7694Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) üzüm şırası08,6996Köpüklü şaraplar058,7753Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış088,7064Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanlar070,4431Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olanlar0241,7315Fermente edilmiş diğer içecekler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları08,6996Alkol derecesi ne olursa olsun denatüre edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler0241,7315Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan denatüre edilmemiş etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler0241,7315Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler0241,7315Cin ve Geneva0241,7315Votka0241,7315Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar)0241,7315Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar)0241,7315Likörler0241,7315Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)0241,7315Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)0241,7315

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
İmar barışı başvuruları uzatıldıİmar barışı başvuruları uzatıldı
Gübreye yüzde 5 ek indirim geliyorGübreye yüzde 5 ek indirim geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alkollü içecek özel tüketim vergisi

En Çok Okunan Haberler

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Araç sahiplerine müjdeli haber: Yılbaşında zam yok!

Araç sahiplerine müjdeli haber: Yılbaşında zam yok!

İmar barışı başvuruları uzatıldı

İmar barışı başvuruları uzatıldı

2019 MTV rakamları belli oldu! İşte model model taşıt vergileri

2019 MTV rakamları belli oldu! İşte model model taşıt vergileri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Araç sahiplerine müjdeli haber: Yılbaşında zam yok!

Araç sahiplerine müjdeli haber: Yılbaşında zam yok!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmar barışı başvuruları uzatıldı

İmar barışı başvuruları uzatıldı

Gübreye yüzde 5 ek indirim geliyor

Gübreye yüzde 5 ek indirim geliyor

Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

THY'nin bazı uçuşlarında yolcular yeni yılı iki kere kutlayacak

THY'nin bazı uçuşlarında yolcular yeni yılı iki kere kutlayacak

Hazine ilk üç ayda 32.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine ilk üç ayda 32.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak

BTSO Başkanı Burkay: Ülke hedeflerinde en önemli aktör olmaya devam edeceğiz

BTSO Başkanı Burkay: Ülke hedeflerinde en önemli aktör olmaya devam edeceğiz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.