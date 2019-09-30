FİNANS

Allianz Motto Hareket, 500'e yakın çocuğu harekete geçirdi

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan: - "Sosyal sorumluluk programımız Allianz Motto Hareket’in odağına çocuklarımızı aldık. Sınıf içi çalışmalarımızda; sağlıklı beslenme, vücudu doğru kullanma, sporda ilk yardım, empati, özgüven, spor kültürü ve ilham veren sporcu hikayeleri gibi alanlarda kültürel birikime ve sosyal gelişime katkı sağlayacak eğitimler veriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Allianz Motto Hareket İstanbul Şenliği'ne 4-12 yaş arasında yaklaşık 500 çocuk katılım sağladı.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine destek vermeyi hedefleyen şirket, İstanbul’daki ilk Allianz Motto Hareket Şenliği’ni Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle düzenledi.

Kalamış Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen ve spor ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan şenliğe, yaşları 4 ile 12 arasında değişen yaklaşık 500 çocuk, ücretsiz olarak katılım gösterdi.

7-12 yaş arasındaki çocuklar atletizm etkinliğine katılırken, 4-6 yaş arasındaki çocuklar ise, gönüllüler tarafından hareket edecekleri farklı aktivitelere yönlendirildi. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan ev sahipliğinde düzenlenen şenliğin eğitmenliğini Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Pekel üstlendi.

Ayrıca, program için oluşturulan üç karakter; sevimli hareket canavarı Motto Hareket, yaramaz Kıpır ve oyun delisi Zıpır da şenlikte çocuklara eşlik etti. Etkinliğe Kadıköy Belediyesi mekan, Sodexo yiyecek-içecek desteği verdi. Etkinliğe Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu da katıldı.

- "8 yılda 68 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, sivil toplum kuruluşları ve yatılı bölge okullarında yürütülecek programla 8 yılda 68 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapması gerektiğini, Türkiye’de 6-11 yaş grubu çocukların yüzde 58,4'ünün düzenli olarak egzersiz yapmadığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu gerçeklerden hareketle tasarladığımız sosyal sorumluluk programımız Allianz Motto Hareket’in odağına çocuklarımızı aldık. Sınıf içi çalışmalarımızda; sağlıklı beslenme, vücudu doğru kullanma, sporda ilk yardım, empati, özgüven, spor kültürü ve ilham veren sporcu hikayeleri gibi alanlarda kültürel birikime ve sosyal gelişime katkı sağlayacak eğitimler veriyoruz. Sınıf dışı çalışmalarımızda ise farklı spor dallarıyla zenginleştirilmiş fiziksel aktivitelere katılımlarını sağlıyoruz.

'Motto Hareket Şenlikte' gibi saha uygulamalarımızla da spor ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle başlattığımız programımızı 2020 senesi itibarıyla yatılı bölge okullarında da uygulayarak 8 yılda 68 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz."

Geçen yıl ağustos ayında başlayan Allianz Motto Hareket programı kapsamında, bugüne kadar, 82 gönüllünün desteğiyle Ankara, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van illerinde 652 çocuğa ulaşıldı.

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