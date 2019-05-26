FİNANS

"Allianz Motto Hareket" ilk dönemi şenlikle sona erdi

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

Hareket ve spor ile sağlıklı yaşam eğitimi alan çocuklar, çeşitli spor branşlarındaki yeteneklerini sergiledi

İZMİR (AA) - Allianz Türkiye'nin kurumsal sosyal sorumluluk programıyla çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Allianz Motto Hareket'in ilk dönemi şenlikle sona erdi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle Çiğli Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Allianz Motto Hareket'in ilk döneminde "hareket ve spor" ile "sağlıklı yaşam" eğitimi alan 7-12 yaş arası çocuklar, 32 hafta boyunca öğrendikleri çocuk atletizmi, korfboll, bocce gibi fiziksel aktiviteleri sergiledi.

TEGV ve Koruncuk Vakfı haricindeki projenin üçüncü sivil toplum ortağı Ege Çağdaş Eğitim Vakfı temsilcilerinin de yer aldığı şenliğe 200'ün üzerinde çocuk ve 50 gönüllü katıldı.

- "Gelecek Nesilleri Cesaretlendirmek"

Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, "Gelecek Nesilleri Cesaretlendirmek" misyonundan yola çıkarak çocuklara sadece hareket becerisi kazandırmanın ötesine geçmek, yaşamları boyunca kullanabilecek nitelikte eğitim vermek istediklerini belirtti.

Karakter gelişimi, bağ kurabilme, aktif katılım ve özgüven becerilerini kazandıran, akademik, sosyal ve duygusal özelliklerinin gelişimine katkı sağlayan bir modele odaklandıklarını ifade eden İmir, şunları kaydetti:

"Sınıf içi ve sınıf dışı eğitim modülleriyle saha etkinliklerini içeren eğitim programımızı bu yıl EÇEV, Koruncuk Vakfı ve TEGV çocuklarına sunduk. Ağustos 2018'den itibaren 350 çocuğun gelişimine katkıda bulunduk. 8 yılda 42 bin çocuğa ulaşarak hareket, spor ve sağlıklı yaşam konularında kültürel bir dönüşüm yaratmayı, bu konuların toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sağlık alanındaki liderliğimizi sadece ürünlerimizle değil, hizmetlerimiz, çözümlerimiz ve toplumsal yatırımlarımızla da desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

Allianz Motto Hareket, sınıf içi çalışmalarda çocukların spor ve hareket konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteleri, sınıf dışı çalışmalarda da yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak geliştirilmiş fiziksel aktiviteleri kapsıyor.

Program ile spor ve hareket kültürünün toplumda yaygınlaşması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Allianz Motto Hareket hareket şenlik

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