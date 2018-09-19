İSTANBUL (AA) - Allianz, 2021 yılından itibaren Olimpik Hareket'in "Global Olimpik Partneri" olacağını duyurdu.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Allianz, Olimpik Hareket kapsamında güçlerini birleştirdi.

Allianz, 2021 yılından itibaren "Global Olimpik Partner (TOP)" programına katılacak. Sponsorluk anlaşması kapsamında Allianz, dünya genelinde Olimpik Hareket'e Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi de dahil olmak üzere, ulusal olimpiyat komitelerine, olimpiyat takımlarına ve sporculara, yenilikçi ve bütünleşik sigorta çözümleri sağlamak amacıyla IOC ile birlikte çalışacak.

Destek, mevcut sigorta ürünlerinin yanı sıra gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkabilecek ürün ve hizmetler için sunulabilecek yeni sigorta çözümlerini de kapsayacak. 2021'de başlayacak ortaklık, 2028 yılına kadar devam edecek.

IOC ve Allianz iş birliğiyle, Olimpik Kanal da dahil olmak üzere, dijital kanallarla yeni izleyici kitlelerine ulaşmada sporun gücünü kullanmayı hedefleyecek. Uluslararası Paralimpik Komitesi'ni (IPC) 2006'dan bu yana destekleyen Allianz, bu anlaşmayla birlikte 2021 yılından itibaren komitenin "Global Paralimpik Partneri" de olacak.