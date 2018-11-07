FİNANS

Allianz Partners Türkiye'de iki yeni atama

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 13:04 | Son Güncelleme

Allianz Partners Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini Derya Gönüllü Atacık, Operasyon Direktörlüğü görevini ise Muammer Bakır üstlendi

İSTANBUL (AA) - Allianz Grubu bünyesinde dünya çapında asistans hizmetleri sağlayan Allianz Partners'ın Türkiye ofisinde iki yeni atama gerçekleşti.

Allianz Partners Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Allianz Partners Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Derya Gönüllü Atacık, Operasyon Direktörlüğü'ne ise Muammer Bakır getirildi.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 2003'te lisans eğitimini tamamlayan Derya Gönüllü Atacık, kariyerine 2004 yılında pazarlama alanında başladı. 2005-2010 döneminde Kibar Holding İnsan Kaynakları Departmanı'nda görev yapan Atacık, 2010 yılı itibarıyla Mapfre İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandı. 2015'te Yapı Merkezi'nde İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini üstlenen Derya Gönüllü Atacık, 1 Eylül 2018 itibarıyla Allianz Partners Türkiye ailesine katıldı. Atacık, kariyerine bundan böyle Allianz Partners Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak devam edecek.

İş hayatına 1992'de Citibank Türkiye ofisinde başlayan Muammer Bakır, 18 yıl boyunca kurumda sırasıyla bilgi teknolojileri sistem analisti, nakit yönetimi operasyon müdürü ve nakit yönetimi ürün müdürü gibi görevler üstlendi. Kariyerine 2010-2016 döneminde The Royal Bank of Scotland Türkiye ofisinde nakit yönetimi ürün müdürü ve satış pazarlama direktörü olarak devam eden Bakır, 2017 itibarıyla Karaş Yazılım'da bankacılık ve finans ürünleri alanında danışmanlık yaptı. Kasım 2018 itibarıyla Allianz Partners Türkiye ailesine katılan Bakır, kariyer hayatına Allianz Partners Türkiye Operasyon Direktörü olarak devam edecek.

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek “Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 
“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” “Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Allianz

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

Benzine indirim!

Benzine indirim!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SunExpress “Guardian Angels” İzmir’de sınıfları boyadı 

SunExpress “Guardian Angels” İzmir’de sınıfları boyadı 

İnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atama

İnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atama

“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 

“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

Aytemiz'den 'araçtan inmeden yakıt alma' kolaylığı

Aytemiz'den 'araçtan inmeden yakıt alma' kolaylığı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.