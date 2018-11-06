FİNANS

Allianz Türkiye Akademi’ye “The Best” ödülü 

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

 Allianz Türkiye Akademi, çalışan eğitimleri ve performans geliştirme alanında en güvenilir global otorite olan Amerika merkezli Association for Talent Development (ATD) BEST Awards’da “The Best” (En İyi) ödülüne layık görüldü.   Allianz Türkiye Akademi, kurum stratejileri ve hedefleri doğrultusunda çalışanların ve iş ortaklarının performansını ileriye taşıyacak her türlü gelişim ihtiyacını belirleyerek gelişim faaliyetlerini yürütüyor.  The Best ödülüyle Türkiye ve dünyadaki en büyük kurumsal akademilerin arasına giren Allianz Türkiye Akademi; bireysel gelişim eğitimlerinin yanı sıra pazarlama, finans, teknik işler gibi fonksiyonlara özel tasarlanan eğitim programları ve liderlik gelişim programlarıyla çalışanlarının yanı sıra Allianz acentelerinin ve anlaşmalı kurumlarının da kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyor.   Ayrıca üniversitelerde Allianz Türkiye Akademi markalı dersler açarak geleceğin sigortacılarının yetiştirilmesi konusunda destek veriyor.   1943 yılında kurulan, çalışan eğitimleri ve performans geliştirme alanında küresel boyuttaki en güvenilir otorite olan Amerika merkezli ATD, yetişkin eğitimi ve işletmelerde performans artırma konusunda çalışıyor.   ATD Best Awards ile her yıl, stratejik iş ortaklığı yoluyla yetenek gelişimi fonksiyonunu kurum hedef ve stratejileriyle örtüştüren, çalışanların öncü gelişim fırsatlarıyla desteklendiği yaşayan gelişim ortamları yaratan kurumları ödüllendiriyor.   Ödüle her yıl, hem özel sektör hem kamu sektöründen çok sayıda kurum ve kuruluşun yanı sıra sivil toplum örgütleri de başvuruyor.  (Fotoğraflı)

Allianz Türkiye Akademi’ye “The Best” ödülü 

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Allianz Türkiye Akademi, çalışan eğitimleri ve performans geliştirme alanında en güvenilir global otorite olan Amerika merkezli Association for Talent Development (ATD) BEST Awards’da “The Best” (En İyi) ödülüne layık görüldü.
Allianz Türkiye Akademi, kurum stratejileri ve hedefleri doğrultusunda çalışanların ve iş ortaklarının performansını ileriye taşıyacak her türlü gelişim ihtiyacını belirleyerek gelişim faaliyetlerini yürütüyor.
The Best ödülüyle Türkiye ve dünyadaki en büyük kurumsal akademilerin arasına giren Allianz Türkiye Akademi; bireysel gelişim eğitimlerinin yanı sıra pazarlama, finans, teknik işler gibi fonksiyonlara özel tasarlanan eğitim programları ve liderlik gelişim programlarıyla çalışanlarının yanı sıra Allianz acentelerinin ve anlaşmalı kurumlarının da kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyor.
Ayrıca üniversitelerde Allianz Türkiye Akademi markalı dersler açarak geleceğin sigortacılarının yetiştirilmesi konusunda destek veriyor.
1943 yılında kurulan, çalışan eğitimleri ve performans geliştirme alanında küresel boyuttaki en güvenilir otorite olan Amerika merkezli ATD, yetişkin eğitimi ve işletmelerde performans artırma konusunda çalışıyor.
ATD Best Awards ile her yıl, stratejik iş ortaklığı yoluyla yetenek gelişimi fonksiyonunu kurum hedef ve stratejileriyle örtüştüren, çalışanların öncü gelişim fırsatlarıyla desteklendiği yaşayan gelişim ortamları yaratan kurumları ödüllendiriyor.
Ödüle her yıl, hem özel sektör hem kamu sektöründen çok sayıda kurum ve kuruluşun yanı sıra sivil toplum örgütleri de başvuruyor. (Fotoğraflı)

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