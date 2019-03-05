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Allianz Türkiye, OKS'de indirim kampanyasını uzattı

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 13:04 | Son Güncelleme

Otomatik Katılım Sistemi'nde indirim kampanyasını, Nisan sonuna kadar uzatan şirketin kampanyası kapsamında, ilk defa grup tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü satın alacak firmalar, çalışan sayısına göre yüzde 25'e varan indirimden faydalanıyor - Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez: - "Yüksek cayma oranına rağmen sadece 2 yılda 5 milyon yeni katılımcının tasarrufu tercih etmiş olması son derece önemli"

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, Otomatik Katılım Sistemi'ne kendi bünyesinde dahil olan firmalara sunduğu grup tamamlayıcı sağlık sigortası indirim kampanyasını, Nisan sonuna kadar uzattı. Kampanya kapsamında ilk defa grup tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü satın alacak firmalar, çalışan sayısına göre yüzde 25'e varan indirimden faydalanıyor.

Allianz Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bireylerin aktif çalışma döneminde tasarruf yapmalarına ve bu tasarrufları emeklilik döneminde ek gelir olarak kullanabilmelerine olanak sağlayan Otomatik Katılım Sistemi, 2018 yıl sonu itibarıyla 5 milyon katılımcı ve yaklaşık 5 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştı.

Hayata geçirdiği projelerle sistemin büyümesine katkıda bulunmaya devam eden Allianz Türkiye de indirim kampanyasını Nisan sonuna kadar uzattı.

Kampanya kapsamında Otomatik Katılım Sistemi'ne Allianz bünyesinde dahil olan firmalara avantajlı fiyatlarla grup tamamlayıcı sağlık sigortası sunuluyor.

Otomatik Katılım Sistemi'ne Allianz aracılığıyla 2017-2018 yıllarında dahil olan tüm firmaların da yararlanabildiği kampanyayla, ilk defa grup tamamlayıcı sağlık sigortası satın alan firmalar, çalışan sayısına bağlı olarak yüzde 25'e varan indirimlerden yararlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, nüfusun yüzde 8,5'inin 65 yaşın üstünde olduğu Türkiye'de nüfusun yaşlanmaya devam ettiğini belirterek, "Türkiye’de yaklaşık iki çalışanın bir emekliyi finanse ettiği sosyal güvenlik sisteminde çalışanlar emekli olduklarında mevcut maaşlarının ortalama yüzde 60'ını alabiliyorlar. Bu nedenle çalışma hayatı süresince disiplinli bir şekilde birikim yapmak, yarınları güvence altına almak açısından son derece önemli. Çözüm ise bireysel emeklilik ve otomatik katılımda." ifadelerini kullandı.

Türkölmez, 2018 yılında kamuda 1 milyon 276 bin 638, özel sektörde 3 milyon 916 bin 650 kişi olmak üzere toplam 5 milyon 193 bin 288 katılımcıyla yüzde 32 oranında devamlılığı gerçekleşen Otomatik Katılım Sistemi'nde birinci yıl sonunda çıkış oranının yüzde 70 olarak kaydedildiğini aktardı.

İki yıl içerisinde yaklaşık 14,5 milyon çalışanın dahil edildiği sistemde 2018 yılının sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon kişinin kalmayı tercih ettiğini bildirerek, "Yüksek cayma oranına rağmen sadece 2 yılda 5 milyon yeni katılımcının tasarrufu tercih etmiş olması son derece önemli. Sistemde 2019 itibarıyla son faz gerçekleşiyor ve çalışan sayısı 5-9 arasında olan 200-400 bin aralığında firma da sisteme dahil oluyor. Buradan hareketle, 2019 sonunda sektörün 7 milyon katılımcı sayısıyla 7,4 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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