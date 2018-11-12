FİNANS

Allianz Türkiye'de çevik dönüşüm atamaları devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 11:55 | Son Güncelleme

Fonksiyon bazlı yapılanmadan iş odaklı yapılanmaya geçiş sağlayan çevik çalışma modelinde 4 farklı branş başta olmak üzere üst yönetim kadrolarında görev değişikliği ve atama kararı alındı

İSTANBUL (AA) - Şirket yapılanmasında müşterilerinin ihtiyaçlarını çağın hızına uygun karşılamak ve çalışma sisteminde iş birliğini ve şeffaflığı artırma amaçlı çevik dönüşüm sürecine başlayan Allianz Türkiye'de üst düzey atamalar devam ediyor.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirkette çevik dönüşüm atamaları sürüyor. Fonksiyon bazlı yapılanmadan iş odaklı yapılanmaya geçiş sağlayan çevik çalışma modelinde 4 farklı branş başta olmak üzere üst yönetim kadrolarında görev değişikliği ve atama kararı alındı.

Çevik dönüşümle birlikte gerçekleştirilen üst düzey değişim şöyle:

"1 Ocak 2019 itibarıyla İcra Kurulu Başkanı (CEO) olacak Tolga Gürkan'dan boşalacak Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği pozisyonuna, Oto Sigortaları Lideri olarak görev yapan Fahri Kaan Toker getirilecek. Aynı tarihte İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Deputy CEO) olacak Arif Aytekin'den boşalacak Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği pozisyonunu Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü olarak görev yapan Ertuğrul Yücenur üstlenecek. Yine 1 Ocak'ta Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olacak Fahri Kaan Toker'den boşalacak Oto Sigortaları Liderliği, Genel Müdür Yardımcılığı'na dönüştürülerek bu görev ve İcra Kurulu Üyeliği'ne, Organizasyon Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Suat Didari getirilecek. Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyeliği’ne, Klaus Peter Mangold’un ayrılmasını takiben Kurumsal ve Ticari Teknik, Oto Dışı Ürün ve Aktüerya Direktörü olarak görev yapan Öktem Örkün atanacak. Pınar Oruç Lembet’ten 1 Kasım 2018 itibarıyla boşalan Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine, Allianz Türkiye’de Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Okan Özdemir getirildi. Kanal Yönetimi, İş ve Strateji Geliştirme Direktörü Onur Kırcı, 1 Kasım 2018 itibarıyla Pazarlama ve Dijital Sigortalar Direktörü ve İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlendi."

Bu arada, geçen haftalarda Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı (CEO) Aylin Somersan Coqui'nin 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Grubu İnsan Kaynakları Başkanı (Chief Global HR Officer) olarak atanacağı duyurulmuş ve Somersan Coqui'den boşalan Allianz Türkiye CEO'luğu görevini Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Tolga Gürkan'ın üstleneceği açıklanmıştı. Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif Aytekin'in ise 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Deputy CEO) olarak atanacağı bildirilmişti.

Allianz Türkiye üst yönetiminde gerçekleştirilen atamalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı onaylarının ardından yürürlüğe girecek.

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