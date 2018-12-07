İSTANBUL (AA) - Allianz, Capital Dergisi'nin gerçekleştirdiği "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında, üst üste dördüncü kez "Türkiye'nin En Beğenilen Sigorta Şirketi" oldu.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, şirket Capital Dergisi'nin gerçekleştirdiği "Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında bir kez daha sigorta sektörünün lideri olurken, böylelikle Allianz, 2015 yılından bu yana "En Beğenilen Sigorta Şirketi" seçildi.

Verilen bilgiye göre, 600'ün üzerinde şirketten bin 480 üst düzey yöneticinin katıldığı araştırmada, oylar, ekonomiye katkı, çalışan memnuniyeti, çalışana sunduğu sosyal imkanlar, çevreye karşı duyarlılık, finansal sağlamlık, güvenilir olma, hizmet ve ürün kalitesi, sürdürülebilirlik stratejisi, müşteri memnuniyeti gibi 22 performans kriterine göre verildi.

Allianz, sigorta kategorisinde üst üste dördüncü kez sektör birinciliğine layık bulunurken bireysel emeklilik kategorisinde de lider koltuğuna oturarak, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda "en beğenilen şirket" oldu.