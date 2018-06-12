Allianz'dan poliçe alanlara D&R'dan 20 liralık hediye çeki

İSTANBUL (AA) - Allianz'dan "Kapsamlı ve Geniş Kapsamlı Planlı Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası" poliçesi alanlar, D&R'dan 20 liralık hediye çeki kazanıyor.
Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz, D&R ile yaptığı iş birliği kapsamında müşterilerinin kitap alışverişlerine katkıda bulunuyor.
İş birliği kapsamında, Allianz’dan "Kapsamlı ve Geniş Kapsamlı Planlı Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası" poliçesi alanlar, D&R mağazalarında geçerli, 20 TL’lik dijital hediye çeki kazanacak.
22 Temmuz 2018'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Allianz müşterileri, "Allianz’ım" uygulaması içerisinde yer alan "Kampanyalar" sayfasındaki "D&R Seyahat Sağlık Kampanyası" başlığından başvuru yaparak aldıkları kampanya kodu ile bu ayrıcalıktan yararlanabilecek.
D&R kart sahibi Allianz müşterileri, hediye çekini aldıktan sonra 15 gün içinde, tüm D&R mağazalarında ve D&R online’daki kitap alışverişlerinde bu avantajı kullanabilecek.
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