Allianz'ın sosyal girişim programını Malezya'dan Picha Projesi kazandı

İSTANBUL (AA) - Allianz Grubu'nun Impact Hub iş birliğiyle hayata geçirdiği, çocuklar ve gençler için sosyal faydaya odaklanan sosyal girişim programını Malezya'dan Picha Projesi kazandı.

Allianz'ın açıklamasına göre, şirketin, çocuklar ve gençler için sosyal faydaya odaklanan "Gelecek Nesilleri Cesaretlendirme" programı kapsamında etki odaklı global bir ağ olan Impact Hub iş birliğiyle düzenlediği sosyal girişim programı başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Malezya ve Brezilya'da ilk kez hayata geçirilen program kapsamında finale kalan 9 sosyal girişim, Almanya'nın Münih kentinde sivil toplum, sosyal girişim, Impact Hub ve Allianz temsilcilerinden oluşan 5 jüri üyesinin ve izleyicilerin karşısına çıktı. Değerlendirme yapılırken, gençleri etkileyen sosyal sorunlar ve bu sorunlara getirilen çözümlerin etkinliği göz önünde bulunduruldu.

Değerlendirme sonucunda seçilerek Yatırıma Hazırlama Programı'na katılan ve final aşamasına gelen 9 sosyal girişim arasından kazanan sosyal girişim, Picha Projesi oldu. Final aşamasına ulaşarak Impact Hub ve Allianz'dan mentor ve uzmanların öncülüğünde, iş modelleri, stratejileri ve ekiplere ilişkin sistemli bir değerlendirme ve geri bildirim sürecinden geçen, büyüme ve yatırım planları oluşturan 9 sosyal girişim arasında Türkiye’den Reflect, BinYaprak ve Scode da yer almıştı.