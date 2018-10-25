Alman Bakan Peter Altmaier, Ankara'da

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son dönemde kolay olmayan siyasi bir süreçten geçtiğini anımsatan Altmaier, şöyle devam etti:

Altmaier, bu şirketlerin yanı sıra Türk ve Alman çalışanları olan çok sayıda firma olduğuna dikkati çekerek, fabrikayı ziyaretinde önemli iş deneyimine sahip insanlarla bir araya geldiklerini ve çok etkilendiklerini ifade etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Almanya ve Türkiye'nin son dönemde kolay olmayan siyasi bir süreç atlattığını belirterek, "Bugün Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaretin odak noktası, ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesiyle birlikte siyasi ilişkileri de kuvvetlendirmek." dedi.

"Bugün Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaretin odak noktası, ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesiyle birlikte siyasi ilişkileri de kuvvetlendirmek. Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir ülke. Benim hedefim ekonomik iş birliği üzerinden yakınlaşmamız. Bu yatırım, ekonomimizin ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Bundan dolayı siyasi ve diplomatik alanda var olan problemleri çözme sinyali vermek istiyorum. Ekonomik iş birliğinin ilerlemesini de sağlamamız lazım."

Altmaier, Türkiye'nin bölgenin istikrarındaki önemine de işaret ederek, "Türkiye, önemli jeostratejik rol oynuyor. Türkiye, İdlib bölgesinde 10 binlerce kişinin hayatını kurtaran ateşkesin sağlanmasına katkı sağladı. Türkiye, komşu ülkelerdeki gelişmeler konusunda da büyük rol oynuyor." dedi.

Ziyareti kapsamında Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin tüm alanlarını ele alacaklarını belirten Altmaier, "Yatırım yapmak isteyen şirketleri bir araya getirmeyi konuşuyoruz. Enerji alanında Türkiye’de nasıl bir iş birliği organize edileceğini konuşuyoruz. Yenilebilir enerjide altyapı alanında yatırımlar konusu var. Bu alanda yapılacak çok iş var ve büyük fırsatlar var. Bu fırsatları kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

Altmaier, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulunan Altmaier, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Konuk bakan Altmaier, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi.

