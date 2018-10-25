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Alman Bakan Peter Altmaier, Ankara'da

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 14:19 | Son Güncelleme

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier: - "Bugün Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaretin odak noktası, ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesiyle birlikte siyasi ilişkileri de kuvvetlendirmek" - "Ziyaret kapsamında Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin tüm alanlarını ele alacağız" - Altmaier, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Almanya ve Türkiye'nin son dönemde kolay olmayan siyasi bir süreç atlattığını belirterek, "Bugün Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaretin odak noktası, ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesiyle birlikte siyasi ilişkileri de kuvvetlendirmek." dedi.

Türkiye'ye gelen Altmaier başkanlığındaki heyetin, Ankara'daki temaslarının ilk durağı otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren Alman şirketi Farhym oldu.

Altmaier, fabrikayı gezerek faaliyetlerine ilişkin Farhym Genel Müdürü Bülent Akgöl'den bilgi aldı.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altmaier, Türkiye'de 7 binden fazla Alman firmasının bulunduğunu söyledi.

Altmaier, bu şirketlerin yanı sıra Türk ve Alman çalışanları olan çok sayıda firma olduğuna dikkati çekerek, fabrikayı ziyaretinde önemli iş deneyimine sahip insanlarla bir araya geldiklerini ve çok etkilendiklerini ifade etti.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son dönemde kolay olmayan siyasi bir süreçten geçtiğini anımsatan Altmaier, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaretin odak noktası, ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesiyle birlikte siyasi ilişkileri de kuvvetlendirmek. Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir ülke. Benim hedefim ekonomik iş birliği üzerinden yakınlaşmamız. Bu yatırım, ekonomimizin ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Bundan dolayı siyasi ve diplomatik alanda var olan problemleri çözme sinyali vermek istiyorum. Ekonomik iş birliğinin ilerlemesini de sağlamamız lazım."

Altmaier, Türkiye'nin bölgenin istikrarındaki önemine de işaret ederek, "Türkiye, önemli jeostratejik rol oynuyor. Türkiye, İdlib bölgesinde 10 binlerce kişinin hayatını kurtaran ateşkesin sağlanmasına katkı sağladı. Türkiye, komşu ülkelerdeki gelişmeler konusunda da büyük rol oynuyor." dedi.

Ziyareti kapsamında Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin tüm alanlarını ele alacaklarını belirten Altmaier, "Yatırım yapmak isteyen şirketleri bir araya getirmeyi konuşuyoruz. Enerji alanında Türkiye’de nasıl bir iş birliği organize edileceğini konuşuyoruz. Yenilebilir enerjide altyapı alanında yatırımlar konusu var. Bu alanda yapılacak çok iş var ve büyük fırsatlar var. Bu fırsatları kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

Altmaier, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulunan Altmaier, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Konuk bakan Altmaier, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi.

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