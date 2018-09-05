"Alman Brexit için her türlü senaryoya karşı hazırlanıyor"

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Stuttgarter Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin İngiltere ve Avrupa Birliği arasında sürdürülen müzakerelerine ilişkin her türlü senaryoya karşı hazırlanmakta olduğunu söyledi.
"Hükümet, Brexit ile ilişkili tüm olasılıklara hazırlanıyor" diye konuşan kaynak, "Bu hazırlıklar arasında yasal düzenlemelerin yanı sıra gümrükler için ek personel alımı ve eğitimi de var" dedi.
Kaynak, AB Komisyonu'nun ve tüm AB üyelerinin Brexit müzakerelerinin çökmesi olasılığına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini de belirtti.
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