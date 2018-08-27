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Alman Ceconomy, Metro'daki hisselerini satıyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 11:39 | Son Güncelleme

Ceconomy Holding, uluslararası perakende şirketlerinden Metro'daki hisselerini merkezi Çekya'da bulunan EP Investment'a satmak için görüşmeler yaptığını duyurdu

BERLİN (AA) - Teknoloji ve elektronik ürünleri satışı gerçekleştiren Alman Ceconomy Holding, dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden Metro'daki hisselerini Çekya merkezli EP Investment’a (EP Yatırım) satmak için görüşmeler yaptığını bildirdi.

Media Markt’ın da ana şirketi olan Ceconomy Holding’den yapılan açıklamada, şirketin Metro’daki hisselerinin satışı için EP Investment ile görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Ceconomy’nin Metro’da yüzde 10 hissesi bulunurken, Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Metro’nun hisseleri haberden sonra yaklaşık yüzde 18, Ceconomy’nin hisseleri de yüzde 5 artış gösterdi.

Bu arada, Alman yatırım şirketi Haniel, geçen hafta, Metro’daki yüzde 7,3 hissesini EP Investment’e satmak için anlaştığını açıklamıştı.

Toptan ve perakende şirketi Metro, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 35 ülkede faaliyet gösteriyor ve 150 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirket, 2016-2017 mali döneminde 37 milyar avroluk satış gerçekleştirdi.

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Alman Ceconomy Holding metro satış

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