FİNANS

"Alman ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 küçülebilir"

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 13:13 | Son Güncelleme

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, Alman otomobil sektöründeki üretimin, otomotiv mevzuatındaki (emisyon) değişiklikler nedeniyle istenen hıza ulaşamamasından dolayı Alman ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 küçülebileceğini belirtti

BERLİN (AA) - Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Alman otomobil sektöründeki üretimin, otomotiv mevzuatındaki (emisyon) değişiklikler nedeniyle istenen hıza ulaşamamasından dolayı ülke ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 küçülebileceğini duyurdu.

Merkezi Köln'de bulunan IfW'den yapılan açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, Alman otomobil sektöründeki üretimin otomotiv mevzuatındaki (emisyon) değişiklikler nedeniyle istenen hıza ulaşamamasından dolayı Alman ekonomisinde bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçülmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IfW Başkanı Stefan Kooths, zayıf seyreden üçüncü çeyrek büyümesinin özel sebepleri bulunduğunu, ülkenin temel ekonomik modeli hakkında sonuçlar çıkarılamayacağını aktardı.

Kooths, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da bu yılın son çeyreğinde ciddi bir toparlanma beklediklerini, şimdiye kadar gelen verilerin bunu teyit ettiğini belirtti.

Üçüncü çeyrek büyüme verileri, Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından 14 Kasım'da açıklanacak.

Almanya'da Volkswagen Grubu’nun emisyon skandalının ardından daha sıkı emisyon testi devreye alınmış ve Eylül 2018'den itibaren bütün otomobil üreticilerinin Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü (NEDC) yerine Dünya Çapında Uyumlu Hafif Taşıtlar Test Prosedürü (WLTP) yöntemine geçiş yapması istenmişti.

Alman otomotiv üreticileri, tüm araçlar için zamanında yeni test prosedürüne geçemediği için bu yılın üçüncü çeyreğine denk gelen temmuz-eylül döneminde üretimi azaltmak zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya ekonomisi büyüme üçüncü çeyrek

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