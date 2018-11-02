"Alman ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 küçülebilir"

BERLİN (AA) - Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Alman otomobil sektöründeki üretimin, otomotiv mevzuatındaki (emisyon) değişiklikler nedeniyle istenen hıza ulaşamamasından dolayı ülke ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 küçülebileceğini duyurdu.

Merkezi Köln'de bulunan IfW'den yapılan açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, Alman otomobil sektöründeki üretimin otomotiv mevzuatındaki (emisyon) değişiklikler nedeniyle istenen hıza ulaşamamasından dolayı Alman ekonomisinde bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçülmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IfW Başkanı Stefan Kooths, zayıf seyreden üçüncü çeyrek büyümesinin özel sebepleri bulunduğunu, ülkenin temel ekonomik modeli hakkında sonuçlar çıkarılamayacağını aktardı.

Kooths, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da bu yılın son çeyreğinde ciddi bir toparlanma beklediklerini, şimdiye kadar gelen verilerin bunu teyit ettiğini belirtti.