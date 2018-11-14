"Alman ekonomisinde üçüncü çeyrekteki daralma felaket değil"

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralmasını, “Bu bir felaket değil, son çeyrekte büyümenin yukarı yönlü toparlanmasını bekliyoruz.” şeklinde değerlendirdi.

Altmaier, Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 12. Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Almanya ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Alman ekonomisindeki üçüncü çeyrekteki daralmanın, ağırlıklı olarak, otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından kaynaklandığını belirten Altmaier, “Otomobil üreticileri üretimlerini düşürmek zorunda kaldılar. İnsanlar daha az otomobil almaya başladı. Bu yüzden üçüncü çeyrekte ekonomi yüzde 0,2 küçüldü. Bu bir felaket değil, son çeyrekte büyümenin yukarı yönlü toparlanmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ile ikinci büyük ekonomisi olan Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının etkilerini hissettiklerini bildiren Altmaier, ABD ile herhangi bir ticaret geriliminden kaçınmaya çalıştıklarını kaydetti.