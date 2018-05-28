Alman firmaların ihracat beklentisi azalmaya devam ediyor

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, bu ay 13,6 puana geriledi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için mayıs ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Alman ihracatçıları arasında iş güveni zayıflamaya devam ediyor. Almanya'da nisanda 15,6 puan olan İhracat Beklenti Endeksi, bu ay 13,6 puana indi. Böylece endeks, düşüşünü altıncı aya taşımış oldu.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, zorlu küresel ekonomik ortamın, Alman ihracatçılarını giderek daha fazla rahatsız ettiğini ifade etti.

Sektörler arasındaki ihracat beklentilerini paylaşan Fuest, “Otomobil endüstrisindeki ihracat beklentileri önemli ölçüde azaldı. Şirketler neredeyse hiç büyüme beklemiyorlar. Buna karşın, elektrik ve makine mühendisliği endüstrilerindeki firmalar, iyimserlik zayıflamış olsa da, daha fazla ihracat büyümesi bekliyor. Gıda ve içecek üreticileri ise daha iyi dış ticaret beklentilerini dile getirdiler.” değerlendirmesinde bulundu.

