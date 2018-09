Alman iş dünyası temsilcileri Türkiye ile daha yakın iş birliği istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya ziyaretinde 28 Eylül’de görüşeceği üst düzey Alman şirket yetkilileri içinde yer alan Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Markus C. Slevogt, AA muhabirine iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve bu ilişkilerin geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Schweitzer, ayrıca her iki ülkenin de karşılaştığı zorluklar bulunduğunu ve siyasi dalgalanmalar ve korumacılığa yönelik dünya çapında artan eğilimin, serbest piyasaların sağlayabileceği şansları kesin olarak zayıflatacağını dile getirdi.

Almanya’nın, özellikle ulaşım sektöründe çevre dostu teknolojiler konusunda öncü bir ülke olduğunu ifade eden Schwetizer, “Bu alanda Türkiye ile daha yakın iş birliği yapmak istiyoruz. Örneğin toplu taşımacılığı modernize etmeye yardımcı olmak gibi…” ifadesini kullandı.

Her iki tarafın da ortak projelerden faydalanabileceğini anlatan Schweitzer, “Türk firmaları için Alman firmalarının endüstriyi nasıl kullandığını öğrenmek ilginç olacaktır. Alman firmaları açısından, örneğin bilgi teknolojileri (IT) uzmanları gibi vasıflı işçilerin bulunmasının zor olduğu alanlarda iş birliği ortakları aramak olabilir. Sonunda, her iki taraf da böyle ortak projelerden kazanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Schweitzer, iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımın artması yönünde bazı tavsiyelerde bulundu.

Her yatırımcı için güvenin en önemli faktör olduğunu ve bu nedenle daha fazla yatırımı teşvik etmek için güvenilir ve iş dostu koşullara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Schweitzer, bu bakımdan, hukukun üstünlüğü ve merkez bankasının bağımsızlığının çok önemli olduğunu söyledi.