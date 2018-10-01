FİNANS

Alman iş dünyası yeni NAFTA anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Joachim Lang: - "Kanada olmadan bir anlaşma, NAFTA bölgesinde değer zincirine zarar verebilirdi. Ve bu da Alman şirketlerini ciddi şekilde etkileyebilirdi" - Almanya Dış Ticaret Birliği Başkanı Holger Bingman: - "ABD ile Kanada arasındaki yeni anlaşma, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında yeni bir serbest anlaşması görüşülmesi ümitlerini artırıyor"

BERLİN (AA) - Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Joachim Lang, ABD ve Kanada arasındaki zor görüşmelerin ardından Meksika'nın da dahil olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yenilenmesinin kararlaştırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Lang, tarafından yapılan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklamada, "Kanada olmadan bir anlaşma, Nafta bölgesinde değer zincirine zarar verebilirdi. Ve bu da Alman şirketlerini ciddi şekilde etkileyebilirdi.” denildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşma metninin ayrıntılı incelenmesinin ardından ticaretin gelecekte kesintisiz devam edip etmeyeceğinin belli olacağı ifade edildi.

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- AB ile ABD arasında yeni bir STA görüşülmesi ümitlerini artırıyor

Almanya Dış Ticaret Birliği de (BGA) anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak, anlaşmayı ticarette korumacılığın sosyal olarak kabul edildiği zor zamanda “parlak nokta” olarak niteledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BGA Başkanı Holger Bingman, söz konusu anlaşmanın ticaretin kolaylaştırılması için Trump yönetimi ile anlaşmaların olabileceğini gösterdiğini belirterek, "ABD ile Kanada arasındaki yeni anlaşma Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında yeni bir serbest anlaşması (STA) görüşülmesi ümitlerini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens, Volkswagen, BMW, Daimler ve Bayer gibi birçok Alman şirketi Meksika ve ABD’de üretim gerçekleştirerek ihracat yapıyor.

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