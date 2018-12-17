FİNANS

Alman Lisesi mezunlarından Bülent Eczacıbaşı’na biyografi

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

Alman Lisesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen, Alman Lisesi’nin 150.

Alman Lisesi mezunlarından Bülent Eczacıbaşı’na biyografi

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Alman Lisesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen, Alman Lisesi’nin 150. yıl kutlama gecesinde, mezunları arasında yer alan ve okul tarihinin en yüksek not ortalamasına sahip olan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’na, özel olarak hazırlatılmış biyografisi armağan edildi.
Bülent Eczacıbaşı, Alman Lisesi’nin 150 yıldır ülkemizde çalışma disiplinine sahip, sorgulama alışkanlığı olan, hümanist düşünce ile tanışmış, dünyanın herhangi bir yerinde öğrenimlerini ve yaşamlarını sürdürmek için gereken bilgi ve yetkinliklerle donatılmış genç insanlar yetiştirdiğini belirterek, “Bunun değerini hepimiz biliyoruz, gururunu paylaşıyoruz” dedi.
Alman Lisesi’nin 150. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Büyük Kulüp’te düzenlenen geceye 300’ü aşkın Alman Lisesi mezunu eşleri ile birlikte katılırken, Almanya Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Alman Lisesi İdare Derneği Başkanı Mithat Cin ve Alman Lisesi Okul Müdürü Axel Brott da davetliler arasında yer aldı. Mezunlar, Almanya’dan özel davetle gelen bir müzik ve dans grubunun ardından Erol Evgin’in performansıyla eğlenirken, kendisi de şarkıcı, yapımcı ve sunucu olan Alman Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Serhat Hacıpaşalıoğlu da söylediği şarkılarla alkış aldı.
Alman TV’sinin tanınmış sunucularından Nazan Eckes’in sunuculuğu üstlendiği gecenin sonunda, üzerinde Bülent Eczacıbaşı ile birlikte, okulun tanınmış mezunlarından Nazlı İmre ve Cüneyd Zapsu’nun şekerden yapılmış figürleri bulunan ve okul binası şeklinde yapılmış dev 150. yıl pastası kesildi. (Fotoğraflı)

Alman Lisesi mezunlarından Bülent Eczacıbaşı’na biyografi

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