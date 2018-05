Alman markası Miele, n11.com'la iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Beyaz eşya markası Miele, e-ticaret platformu n11.com'la iş birliği yaptı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri kategorisinde birçok dünya markasını online alışveriş kullanıcısıyla buluşturan n11.com, bu kez Alman devi Miele'yi platformuna dahil etti.

Miele ve n11.com iş birliği kapsamında, Miele'nin çamaşır bakım grubundan elektrikli süpürgeye, buzdolabından bulaşık makinesine ve ankastre mutfak ürünlerine kadar birçok farklı ürünü artık n11.com üzerinden de satışa sunulacak.

Yüksek ürün kalite standardı, performansı, konforu, tasarımı ve çevre uygunluğuyla dikkati çeken ve her yıl Best Brands, IF Design Award ve Reddot gibi birçok ödülü bünyesine katan Alman Miele, n11.com üzerinden online alışveriş kullanıcılarıyla buluşacak.