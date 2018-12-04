Alman otomotiv devinden geleceğe 14 milyar Euro'luk yatırım

Özge Düzgün, (DHA)- VW Group bünyesinde yer alan Alman lüks otomobil üreticisi Audi, önümüzdeki beş yıl boyunca elektrikli, otonom yapay zeka ve dijital hizmetler gibi gelecekteki ulaşım teknolojilerine 14 milyar avro (15.95 milyar dolar) yatırım yapacağını açıkladı.

2023'e kadar ayrılan bütçe fiziki ekipman, fabrika ve araştırma geliştirme harcamalarını da içeriyor. Alman otomobil devi Salı günü yaptığı açıklamada, Audi'nin 5 yıllık planlama dönemi için öngörülen toplam harcamalarının 40 milyar Euro (45,6 milyar dolar) olacağını bildirdi.

Geleceğe yönelik ürün ve hizmetler için kaynaklarımızı sürekli olarak ön planda tuttuklarını vurgulayan Audi Yönetim Kurulunun geçici başkanı Bram Schot “Bu planlama net bir durumu gösteriyor: çok ve gelecekte daha fazla revaçta olacak olan elektrikli otonom araçlara sistematik bir yaklaşım uyguluyoruz’ dedi.

Amerika'nın Audi'sin başkanı Scott Keogh, 2025'te ABD'de satılan tüm Audi otomobillerinin en az dörtte birinin elektrikli olacağını ifade etti.

Şirket, Eylül ayında ilk tamamen elektrikli SUV aracı, e-tron'u piyasaya sundu. 2025 yılına gelindiğinde Audi, 20 yeni hybrit modeli sunacağını açıkladı. Bu araçların yaklaşık 10 tanesi full elektrikli sistemlere sahip olacak. Otomobil üreticisi aynı zamanda “talep üzerine” dijital hizmetlere de yatırım yapıyor.

