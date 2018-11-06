BERLİN (AA) - Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, "BDI, dijital verginin uygulanmasına karşı. Bu, Alman sanayisine de zarar verir. Çünkü şirketlerimiz şu anda iş modellerini dijitale dönüştürme sürecinde. Dijital bir vergi, bu süreci etkileyecek ve çifte vergilendirme riski taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.

BDI, AB’nin vergi kaçırmakla suçlanan büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 oranında vergi getirme planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "BDI, dijital verginin uygulanmasına karşı. Bu, Alman sanayisine de zarar verir. Çünkü şirketlerimiz şu anda iş modellerini dijitale dönüştürme sürecinde. Dijital bir vergi, bu süreci etkileyecek ve çifte vergilendirme riski taşıyacak." denildi.

Avrupa’nın Google ve Facebook gibi büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 oranında vergi talep etmesinin ters tepki verebileceği belirtilen açıklamada, Almanya'nın bu verginin uygulanmasını desteklememesi gerektiği kaydedildi.

G20 veya OECD gibi çok uluslu seviyelerde konunun müzakere edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, Almanya Maliye Bakanlığı’nın kurumsal şirketler için asgari bir uluslararası vergi sistemi geliştirmesinin dijital vergiden daha iyi olacağı bildirildi.