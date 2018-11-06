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Alman sanayiciler "AB'de dijital vergiye" karşı

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 15:33 | Son Güncelleme

Alman Sanayi Federasyonu: - "Federasyon, dijital verginin uygulanmasına karşı. Bu, Alman sanayisine de zarar verir. Çünkü şirketlerimiz şu anda iş modellerini dijitale dönüştürme sürecinde. Dijital bir vergi, bu süreci etkileyecek ve çifte vergilendirme riski taşıyacak" - "Avrupa'nın Google ve Facebook gibi büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 oranında vergi talep etmesi ters tepki verebilir"

BERLİN (AA) - Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, "BDI, dijital verginin uygulanmasına karşı. Bu, Alman sanayisine de zarar verir. Çünkü şirketlerimiz şu anda iş modellerini dijitale dönüştürme sürecinde. Dijital bir vergi, bu süreci etkileyecek ve çifte vergilendirme riski taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.

BDI, AB’nin vergi kaçırmakla suçlanan büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 oranında vergi getirme planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "BDI, dijital verginin uygulanmasına karşı. Bu, Alman sanayisine de zarar verir. Çünkü şirketlerimiz şu anda iş modellerini dijitale dönüştürme sürecinde. Dijital bir vergi, bu süreci etkileyecek ve çifte vergilendirme riski taşıyacak." denildi.

Avrupa’nın Google ve Facebook gibi büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 oranında vergi talep etmesinin ters tepki verebileceği belirtilen açıklamada, Almanya'nın bu verginin uygulanmasını desteklememesi gerektiği kaydedildi.

G20 veya OECD gibi çok uluslu seviyelerde konunun müzakere edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, Almanya Maliye Bakanlığı’nın kurumsal şirketler için asgari bir uluslararası vergi sistemi geliştirmesinin dijital vergiden daha iyi olacağı bildirildi.

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- Dijital vergi satışları hedef alıyor

AB ülkeleri, şirket karlarını birlik dışındaki düşük verginin olduğu ülkelere yönlendirerek vergi kaçırmakla suçlanan büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 vergi getirmeyi planlıyordu. Söz konusu vergi, uluslararası geliri 750 milyon avro olan ve internetten satışı 50 milyon avroyu bulan şirketleri kapsıyor. Bu kategoriye giren en az 115 şirket bulunuyor.

AB ülkelerinde dijital vergi konusunda ABD’nin kendi şirketlerini korumak için misilleme yapacağı endişesiyle fikir ayrılıkları oluştu. Fransa'nın uzun zamandır desteklediği plana İrlanda karşı çıkıyordu.

Planın yürürlüğe girmesi için bütün AB ülkelerinin destek vermesi gerekiyor. Planın kardan çok şirketlerin satışını hedef alması da eleştiri konusu olmuştu. AB'nin dijital vergiyi uygulamaya geçirmesi halinde yıllık 5 milyar avroya yakın vergi toplanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Alman Sanayi Federasyonu dijital vergi

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