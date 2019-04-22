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Alman Sanayicileri Birliği: Ekonomi duygusallık kaldırmaz

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

Almanya’da Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in, 2019 yılı büyüme öngörüsünün yüzde 1.0'den 0.5'e düşürüldüğünü açıklamasını eleştiren Almanya Federal Tekstil ve Modacılar Birliği Genel Başkanı ve Alman Sanayicileri Birliği (BDİ) Genel Başkan yardımcılarından Ingeborg Neumann, "Ekonomi, duygusallık kaldırmaz; biz gerçekçi davranılmasından yanayız" dedi.

Muhsin Ceylan / Köln, 22 Nisan (DHA) - Almanya’da Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in, 2019 yılı büyüme öngörüsünün yüzde 1.0'den 0.5'e düşürüldüğünü açıklamasını eleştiren Almanya Federal Tekstil ve Modacılar Birliği Genel Başkanı ve Alman Sanayicileri Birliği (BDİ) Genel Başkan yardımcılarından Ingeborg Neumann, "Ekonomi, duygusallık kaldırmaz; biz gerçekçi davranılmasından yanayız" dedi.
Bakan Altmaier’in, "Almanya'da geçen yılın ortasından bu yana durağanlaşan ülke ekonomik gelişmesini kontrollü bir şekilde 0.5'e çektik. 2020’deki büyüme oranımızın 1.5 olacağını tahmin ediyoruz" açıklamasının ardından, Alman sanayicilerinden gelen tepkiler devam ediyor.
BDİ Genel Başkan yardımcılarından Ingeborg Neumann, Federal Büyük Koalisyon Hükümeti’nin ekonomi politikalarına ilişkin, "Bakan Altmaier’in sakinleştirmeye yönelik açıklamalarının aksine, ekonomimiz iyi yolda değil. Bunu tabusuz tartışıp sağlıklı bir yol haritası çıkarmalıyız" dedi.
Alman sanayicileri ve ekonomi dünyasının, Federal Hükümet tarafından hak ettiği gerekli ilgiyi görmemesinden şikayetçi olan BDİ Başkan Yardımcısı Ingeborg Neumann, "Alman ekonomisinin omurgasını oluşturduğumuzu söyleyen Federal Hükümet’in ekonomi politikaları bu sözlerin tam aksini gösteriyor" diye ekledi.
Alman devlet televizyonlarından ZDF’e ülke ekonomisi hakkında açıklamalarda bulunan Ingeborg Neumann, Merkel hükümetinin ekonomi politikalarıyla ilgili olarak, "Alman sanayicileri özel ilgi istemiyor. Ekonomi, duygusallık kaldırmaz; biz gerçekçi davranılmasından yanayız" dedi ve ekledi:
"Büyük Koalisyon Hükümeti, vaatleri ve koalisyon protokolü anlaşmasının aksine önümüzü açacağını söyleyebileceğimiz tek bir adım atmış değil. Yeni yatırım ve büyümeye katkı için girişimlerimize bürokrasi her geçen gün artıyor. Takipte adeta zorlandığımız yeni şartları yerine getirmemiz isteniyor. Hükümetin ekonomi politikalarını anlamak mümkün değil. Belirsizlikten önümüzü göremiyoruz. Alman yatırımcılar olarak elle tutulur ciddi hiç bir gelişme görememek bizleri de üzüyor."

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