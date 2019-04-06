Alman şirketlerinden Irak'ta yatırım isteği

BAĞDAT (AA) - Almanya'nın büyük şirketlerinin Irak'ta yatırım yapmak istediği bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede Maas, Irak ile siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini geliştirmek ve ülkesindeki büyük şirketlerin Irak'ta yatırım yapmak istediğini söyledi.

Açıklamada, Irak'a yatırım yapmak isteyen büyük Alman şirketleri arasında Siemens'in de bulunduğuna dikkati çekildi.

Abdulmehdi'nin, Alman şirketlerinin Irak'ta elektrik sektöründe yatırım yapmalarının memnuniyetle karşılanacağını dile getirdiği vurgulandı.

