Alman şirketten Bitcoin ve euro için tek hesapta saklama hizmeti

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Eylül DHA) - Almanya merkezli bir blockchain servisi, aynı banka hesabında euro ve Bitcoin fonlarını saklama hizmeti sunacağını duyurdu.
Almanya merkezli Bitwala, müşterilerine aynı banka hesabında hem Bitcoin fonlarını hem de eurolarını saklama hizmeti sunacağını duyurdu. Söz konusu uygulamanın Kasım ayında başlayacağı belirtilirken, bankanın sunduğu hizmete yaklaşık 30 bin kişinin başvurduğu ve servisin en büyük yatırımcısının ise 4 milyon euro değerinde fon yatıran Early Venture Capital olduğu vurgulandı.
Bitwala’nın sunduğu servis kapsamında kullanıcılar, şirketin ortak olduğu ve banka ve kerdi kartı işlemleri sunan banka yoluyla, maaş ödemelerini alma ve kiralarını ödeme gibi çeşitli işlemler gerçekleştirebilecek. Bitwala Başkanı Jörg von Minckwitz, konuyla ilgili şöyle konuştu:
“Kripto para birimi toplumu, yeni servisimizin piyasaya sürülmesini bekliyor. Yeni ürünümüzle kripto para birimleri ve geleneksel bankacılık uygulamaları arasındaki boşluğu kapatarak kripto para birimleri adaptasyonunu hızlandırdığımız için servisimizle gurur duyuyorum.”
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