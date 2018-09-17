"Alman üreticiler eski dizel araçların yenilenmesinde cazip teklifler sunmalı"

BERLİN (AA) - Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, "Alman otomobil üreticileri, eski dizel yakıta sahip olan müşterilere yenisini almaları için cazip teklifler sunması gerekiyor. Hükümet bir araba satıcısı değil. Hükümet bu konuda herhangi bir ödeme yapmayacak." dedi.

Scheur’un Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'ında yer alan röportajında, Alman devletinin eski dizel otomobillerin yenilenmesi konusunda herhangi bir para ödemeyeceğini vurguladı.

Scheuer, Alman otomobil üreticilerinin, eski dizel yakıta sahip olan müşterilere yenisini almaları için cazip teklifler sunması gerektiğini belirterek, "Hükümet bir araba satıcısı değil. Hükümet bu konuda herhangi bir ödeme yapmayacak. Otomobil şirketleriyle müşterilerin eski dizel otomobillerini yeni dizel modellerle değişimi konusunda ne kadar ödemeleri gerektiği konusunda görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkedeki 3,5 milyon Euro-5 normuna sahip dizel ve 3,1 milyon dizel otomobilin daha fazla emisyon kontrol sistemi teknolojisi bakımından yenilenmeyeceğini aktaran Scheuer, geri kalan dizel otomobillerin teknolojik olarak yenilenmesinin de otomobil başına en az 3 bin avroya mal olacağının altını çizdi.

Alman yollarında 15 milyondan fazla dizel araba bulunurken, otomobil üreticileri eski dizel arabaların emisyon kontrol sistemi için yeni teknolojilerle donatılmasına kendilerine milyar avroluk masraf çıkaracağı için sıcak bakmıyor.

Alman medyasına göre, ülkede 1,3 milyon eski dizel aracın havayı daha fazla kirletmesi nedeniyle yakında yollara çıkması yasaklanacak.

