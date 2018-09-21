FİNANS

Almanlar, 6 ayda 10,8 milyar avroyu "yaktı"

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

Almanya'da sigara için yılın ilk yarısında 10,8 milyar avrodan fazla (80 milyar lira) para harcandı - Ülkede sigaraya ödenen para, bu yılın ilk 6 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 4 arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da tiryakiler, bu yılın ilk yarısında sigaraya 10,8 milyar avrodan fazla (80 milyar lira) para harcadı.

Almanya Sigara Derneği'nden yapılan açıklamada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede sigaraya ödenen parada bu yılın ilk 6 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artış olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'da sigara için yılın ilk yarısında 10,8 milyar avrodan fazla (80 milyar lira) para harcandığı belirtildi.

Sigaradan elde edilen gelirin artmasına sebep olarak sigara fiyatlarındaki yükselişin gösterildiği vurgulanan açıklamada, gelecek yıllarda tüketicilerin sağlık konusunda daha da bilinçlenmesi ve ülkeye kaçak olarak sokulan sigara miktarının düşürülmesiyle ülkedeki sigara satışlarının düşeceği bildirildi.

Almanya’da sigara paketleri, 6 ila 8 avro arasında satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
almanya sigara

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