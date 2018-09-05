Almanlar hem şaşkın hem de müjdeyi verdi

Gökhan Artan / İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Almanların önde gelen turizmcileri, Türk turizminin bu yıl gösterdiği performansından etkilerken, müjdeyi de verdiler.

Almanya'nın yedinci büyük tur operatörü Schauisland Reise’nin Ürün ve Kontrat Müdürü Björn Conrad, “Türkiye’nin bu kadar hızlı bir şekilde tekrar döneceğini tahmin etmiyordum açıkçası” diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Almanya’nın önemli araştırma şirketlerinden Trevo Trend Genel Müdürü Matthias Lange ise, “Türkiye çok cazip bir ülke son dakika rezervasyonlarında da çok yoğun, çok yüksek bir talep var. Türkiye’ye önümüzdeki haftalarda da yüzde 100’ün üzerinde bir doluluk bekliyoruz” dedi.

"Türkiye'yi, aynı zamanda kış destinasyonu olarak görüyoruz"

Bu yılın 7 ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyon 321 bin Alman Türkiye’ye gelirken, Türk turizmindeki yükseliş Almanları da şaşırttı. Almanların önde gelen turizmcileri de daha çok vatandaşlarının Türkiye'ye geleceği müjdesini verdi.

Lange Türk turizmi ile ilgili geleceğe dönük önemli bilgiler verdi. İstanbul’un Barcelona ile birlikte Ağustos ayındaki rezervasyon taleplerinde önde olduğunu belirten Lange, "Kışlık destinasyonlara bakarsak; Türkiye'yi, aynı zamanda kış destinasyonu olarak görüyoruz. Kasım ve Mart ayına bakıyoruz burada da sorgulama tıklamaları yüzde 103 artmış; bir önceki yıla göre yani kış turizmi içinde çok yüksek. İspanya Kanarya Adaları olduğu için birinci sırada” dedi.

"Fiyatlar nedeniyle Türkiye çok cazip bir ülke"

Türkiye’ye önümüzdeki haftalarda da yüzde 100’ün üzerinde bir doluluk beklediklerini dile getiren Matthias Lange, "Bu artışın bir sebebi var; fiyatlar nedeniyle Türkiye çok cazip bir ülke. Son dakika rezervasyonlarında da çok yoğun çok yüksek bir talep var” diye konuştu. Conrad da, "Türkiye’nin bu kadar hızlı bir şekilde tekrar döneceğini tahmin etmiyordum açıkçası" dedi.

Öger Tour Genel Müdürü Songül Rosati de, "Trend iyi; 2019 senesi 2015 rakamlarına ulaşacak gibi" dedi ve ekledi:

"Kimse Türkiye’nin bu kadar hızlı dönüş gerçekleştirebileceğini tahmin etmiyordu. Biz bu yıl ek kapasiteleri de devreye soktuk.

"Dolayısıyla 2015 rakamlarının peşindeyiz. Kış dönemi Türkiye’nin müdavimlerinin devreye girdiği dönem.

"2019 yılının rezervasyonları da açıldı. Dolayısıyla önümüzdeki yıl için olumlu şeyler söyleyebilirim."

"100 binlik kapasiteyi de de devreye soktuk"

TUI Batı Avrupa Kontrat Müdürü Hasan Öztürk Kaynak da, "Türkiye’de otelciler son 2 yılda yaşanan zorluklara rağmen çok kaliteli işler çıkardılar" dedi ve ekledi:

"Türkiye müşteri memnuniyeti bağlamında hep bizde ilk üçe giriyor. Bu yaz için şunları söylemek istiyorum; Türkiye çok başarılı şekilde geri döndüğü için biz sezon başında 100 binlik kapasiteyi de devreye soktuk."

"Almanya Avrupa’nın seyahat tercihlerini de etkileyen bir pazar"

Alman turist sayısında 5 milyonun geçilip geçilmeyeceği ile ilgili Bentour Genel Müdürü Deniz Uğur şunları söyledi:

Benim öngörüm bu rakamın ulaşılabileceği ama 5 milyon mu 4 milyon mu bu önemli değil aslında benim için önemli olan kaliteli turistlerin gelmesi."

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da, "Almanya önemli bir pazar; çünkü, Avrupa’nın seyahat tercihlerini de etkileyen bir pazar. Dolayısıyla Almanya’daki artış gerçekten çok umut verici. Gerçekten de geçen seneye göre yüzde 20 artış var. Bu yıl Almanya'dan 4.5 milyon turisti yakalamayı hedefliyoruz" diye konuştu.



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