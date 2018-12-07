FİNANS

Almanya 5G ağında "dışlamaya" karşı

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 16:41 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Soeren Schmidt: - "Federal hükümet, inşası planlanan 5G ağında herhangi bir üretici veya ürünü hariç tutmaya karşı" - "5G altyapısının güvenlik ve gizliliğinin sağlanmasının gerektiği görüşündeyiz”

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Soeren Schmidt, federal hükümetin, ülkede inşası planlanan 5G ağında herhangi bir üreticiyi "hariç" tutmaya karşı olduğunu bildirdi.

Schmidt, başkent Berlin’de hükümetin bakanlık sözcülerinin toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 5G ağının ülkede dönüm noktası olacağını belirten Schmidt, söz konusu ağda belli üretici veya ürünlerin hariç tutulmasını yasal olarak öngörmediklerini kaydetti.

Schmidt, "5G altyapısının güvenlik ve gizliliğinin sağlanmasının gerektiği görüşündeyiz." ifadesini kullandı.

Sözcünün açıklamaları, ABD-Çin arasında uzlaşmanın arandığı bir zaman diliminde Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun tutuklanmasından ve Huawei’nin 5G ağı kurmasının Avustralya ve Yeni Zelanda'da yasaklanmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

ABD, Almanya’nın da içinde olduğu diğer Batılı ülkelere Huawei'nin ekipmanlarını kullanmaktan kaçınmaları için baskı uyguladığı uluslararası basında yer almıştı.

Bu baskılardan sonra, başta Avrupa olmak üzere birçok devlet, Huawei ürünlerinin kullanımını yasaklamayı değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.

5G hizmetlerini geliştirme planında Japonya, Kore, Çin ve ABD gibi ülkelerin gerisinde kaldığı için eleştirilen Alman hükümeti, 5G lisans ihalesinin gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılmasını planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
5G Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Soeren Schmidt Huawei

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