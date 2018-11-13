FİNANS

Almanya araç bataryası için bütçede 1.0 milyar euro ayırdı

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 15:55 | Son Güncelleme

Almanya, elektrikli araçlar için batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimi  için yapılacak yatırımları destekleme amacıyla 1.0 milyar euro ayırdı.

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Almanya, elektrikli araçlar için batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimi için yapılacak yatırımları destekleme amacıyla 1.0 milyar euro ayırdı.
Fortune'un haberine göre, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Salı günü yaptığı açıklamada, batarya hücresi üretiminin desteklenmesi için bütçeden 1.0 milyar euro ayırdıklarını ve bu üretimi Avrupa'da yapmakla ilgilenen birçok konsorsiyum bulunduğunu vurguladı.
Avrupa'da büyük ölçekli batarya hücresi üretimi için zemini önümüzdeki aylarda oluşturmak istediklerini belirten Altmaier, "Batarya hücresi üretiminde ilk somut sornuçların yıl sonunda alınmasını bekliyoruz; bu konuya beklenenden daha büyük ilgi var" diye konuştu.
Batarya hücresi üretimi için şirketler ile görüşmelere devam ettiklerini belirten Altmaier, üretim tesisleri için yer seçiminde korsorsiyum ile birlikte karar vereceklerini vurguladı.
Habere göre, halen bataryalarını Güney Koreli üretici LG'den alan Volkwagen böyle bir konsorsiyuma girmek konusunda istekli ve BASF ile Ford'un Almanya iştiraki de istikliler arasında bulunuyor.

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