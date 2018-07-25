Almanya IFO İş İklimi Endeksi Temmuz’da 101.7’ye geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz (DHA) - Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (IFO) hazırladığı "Almanya İş İklimi Endeksi" Temmuz’da 101.7 düzeyine geriledi. IFO İş İklimi Endeksi’nin 101.5’e gerilemesi bekleniyordu. Endeks Mayıs’ta ise 101.8 düzeyindeydi.
IFO verilerine göre;
“Almanya İş İklimi Endeksi Temmuz’da 101.7 düzeyine geriledi.
“Almanya IFO Mevcut Durum Endeksi ise Haziran’daki 105.1 düzeyinden 104.1’e gerilemesi beklenirken, 105.3 düzeyine yükseldi.
“Almanya IFO Beklenti Endeksi ise Haziran’daki 98.6 düzeyinden Temmuz’da 98.2’ye geriledi. Endeksin 98.1’e gerilemesi bekleniyordu.”
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