FİNANS

Almanya ile ticaret artarak devam edecek

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 23:08 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Türkiye'deki Alman yatırımlarının toplamı 9,3 milyar dolar ve bugünden sonra o da zıplayacak. İnşallah ticaretimiz, ihracatımız da artarak devam edecek" - "Bizler bakanlık olarak sizin önünüzü açmak, sizin önünüzdeki engelleri ve bürokrasiyi kaldırmak için her türlü desteğe, teşviğe hazırız" - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier: - "Bugün uzlaşı sağladığımız konulardan bir tanesi de bugün itibarıyla JETCO'nun düzenli olarak bir araya gelmesi, çalışma gruplarının oluşturulması ve düzenli olarak istişarelerde bulunmaları. Eğer bu sözümüzün arkasında durabilirsek, önümüzdeki 3 ay, 5 yılda başardığımızdan çok daha fazlasını başaracağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'deki Alman yatırımlarının toplamının 9,3 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bugünden sonra o da zıplayacak. İnşallah ticaretimiz, ihracatımız da artarak devam edecek." dedi.

Pekcan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier tarafından JW Marriott Otel'de verilen resepsiyonda, Bakan Altmaier ile beraber çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini, Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) anlaşmasını imzaladıklarını söyledi.

JETCO'nun her sene yapılmasına karar verdiklerini, bunun için alt çalışma grupları kurulması ve bu çalışma gruplarının sektörel bazda çalışması yönünde hemfikir olduklarını kaydeden Pekcan, "Bizim bakanlığımızda Almanya ile ilgili bir kişi atanacak, onların bakanlığında da Türkiye ile ilgili bir kişiyi atayacaklar. Ayrıca birer de değişim programı uygulayacağız. Birer sene elemanlarımız birbirlerimizin bakanlığında çalışacak." diye konuştu.

Pekcan, iş adamları ile de toplantılar yaptıklarına işaret ederek, Türkiye olarak Almanya ile iş birliğinin artırılması ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde hemfikir olduklarını vurguladı.

Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Almanya bizim en yüksek ihracat yaptığımız ülke. En çok ithalat yaptığımız da ikinci ülke. Yaklaşık 36,5 milyar dolarlık ticaret hacmimimiz var. Türkiye'deki Alman yatırımlarının toplamı 9,3 milyar dolar ve bugünden sonra o da zıplayacak. İnşallah ticaretimiz, ihracatımız da artarak devam edecek. Müşterek intibamız da daha çok katma değer yaratan, daha teknoloji odaklı projelerde, daha vizyoner projelerde iş birliği yapmak. Buralarda da sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. Bizler bakanlık olarak sizin önünüzü açmak, sizin önünüzdeki engelleri ve bürokrasiyi kaldırmak için her türlü desteğe, teşviğe hazırız. Hayırlı olsun."

- "Türkiye'ye büyük teşekkür borçluyuz"

Bakan Altmaier de Türk-Alman ilişkilerinin gelişmesi için çalışacağını vurgulayarak, Türkiye ve Almanya arasında jeostratejik menfaatler bulunduğuna işaret etti.

Türkiye ile Almanya arasında 200 yılı aşkın derin bir ilişki bulunduğunun altını çizen Altmaier, iki ülke ticareti ve sanayi politikalarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Altmaier, JETCO toplantılarının geliştirilmesi için 5 yıl beklediklerini belirterek, "Bugün uzlaşı sağladığımız konulardan bir tanesi de bugün itibarıyla JETCO'nun düzenli olarak bir araya gelmesi, çalışma gruplarının oluşturulması ve düzenli olarak istişarelerde bulunmaları. Eğer bu sözümüzün arkasında durabilirsek, önümüzdeki 3 ay, 5 yılda başardığımızdan çok daha fazlasını başaracağız." dedi.

Türkiye'de son 20 yıl içinde özellikle ekonomide esaslı değişimler olduğunu ve çok nitelikli insanlar yetiştiğini kaydeden Altmaier, şöyle devam etti:

"Türkiye şu anda bir çok alanda değişim noktasında. Örneğin yenilenebilir enerji alanında bir dönüşüm yaşanıyor. Ekonomi alanında da ciddi bir büyüme oranı mevcut. Bu büyüme oranını başka ülkelerde göremezsiniz. Dolayısıyla biz bu gelişmelerden dolayı gururluyuz. Bizim desteğimizle de iş birliğimizle de buradaki gelişmelerde payımız olduğunu ifade edebiliriz. Ancak sizin de gururlanmanız gerekiyor. Zira jeostratejik olarak özellikle son dönemlerde yaşanan gelişmelerden dolayı Türkiye'ye büyük teşekkür borçluyuz. İdlib'de ateşkes sağlandı Bu sayede yüzbinlerce insanın hayatı kurtarıldı. Sadece o alanda değil. İş birliği olan mülteci akını konusunda da istikrar için iki ülke birlikte çalışmalarda bulundu ve bunda da başarılar sağlandı."

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almanya Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier JETCO Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan türkiye

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