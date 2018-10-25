Almanya ile ticaret artarak devam edecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'deki Alman yatırımlarının toplamının 9,3 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bugünden sonra o da zıplayacak. İnşallah ticaretimiz, ihracatımız da artarak devam edecek." dedi.

Pekcan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier tarafından JW Marriott Otel'de verilen resepsiyonda, Bakan Altmaier ile beraber çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini, Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) anlaşmasını imzaladıklarını söyledi.

JETCO'nun her sene yapılmasına karar verdiklerini, bunun için alt çalışma grupları kurulması ve bu çalışma gruplarının sektörel bazda çalışması yönünde hemfikir olduklarını kaydeden Pekcan, "Bizim bakanlığımızda Almanya ile ilgili bir kişi atanacak, onların bakanlığında da Türkiye ile ilgili bir kişiyi atayacaklar. Ayrıca birer de değişim programı uygulayacağız. Birer sene elemanlarımız birbirlerimizin bakanlığında çalışacak." diye konuştu.

Pekcan, iş adamları ile de toplantılar yaptıklarına işaret ederek, Türkiye olarak Almanya ile iş birliğinin artırılması ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde hemfikir olduklarını vurguladı.