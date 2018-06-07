FİNANS

Almanya imalat sektörü yeni siparişler Nisan’da aylık yüzde 2.5 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:03 | Son Güncelleme

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran (DHA)

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