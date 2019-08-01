FİNANS

Almanya kripto para işletmelerine lisans şartı getiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

Almanya, kara para aklamayla mücadelede yeni düzenlemeler kapsamında kripto para birimleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlara lisans zorunluluğu getiriyor.

İstanbul, 1 Ağustos (DHA) - Almanya, kara para aklamayla mücadelede yeni düzenlemeler kapsamında kripto para birimleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlara lisans zorunluluğu getiriyor.
Cointelegraph Almanya’nın haberine göre gelecek yıl yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle, alım-satım veya dijital cüzdan gibi hizmetleri sağlayan kripto para şirketleri, operasyonlarını sürdürebilmek için Federal Finansal Denetim Kurumu (BaFin) tarafından düzenlenecek bir lisans almak zorunda olacak.
Uygulama, 1 Ocak 2020 itibarıyla Almanya’daki kripto para varlıklarının devlet tarafından resmen “finansal enstrüman” olarak kabul edilmesiyle başlayacak.
Almanya Federal Meclisi Bundestag’da yer alan Hür Demokratik Parti üyesi Frank Schäffler, lisans şartına karşı çıktı. Yeni uygulamanın yerel ölçekli yeniliği baltalayacağını ileri süren Schäffler, kripto para şirketlerinin Almanya’dan uzaklaşıp diğer Avrupa Birliği ülkelerine yöneleceğini savundu.
Bunun yanında Hengeler Mueller Hukuk Bürosu ortaklarından Christian Schimes, lisans zorunluluğunun kripto para endüstrisini daha ileriye götürüp büyütecek bir netlik getireceğini öne sürdü. Güvenilir bir yasal çerçeve eksikliği nedeniyle, özellikle büyük şirketlerin henüz blok zinciri alanına beklenen ölçüde yatırım yapmadığının altını çizen Schimes, kripto para varlıklarının resmen finansal enstrüman olarak tanınmasının doğru yönde atılmış bir adım olduğunu vurguladı.
İstanbul merkezli dijital para borsası Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer de Almanya’daki gelişmelerin hem dünya hem Türkiye kripto para sektörüne olumlu yansıyacağını düşündüğünü belirtti.
Özer, geleneksel para piyasalarında olduğu gibi dijital paralar ve blok zincir alanında da ortaya çıkabilecek olası kötü niyetli girişimlerin engellenmesi gerektiğini vurguladı ve ekledi:
“Almanya gibi dünya ekonomisini doğrudan etkileme gücüne sahip büyük bir ekonominin bu alana lisans zorunluluğu getirmesi, kayda değer bir adımdır. Yasal düzenlemelerin yasaklayıcı olmadığı sürece, kripto paraların kabul edilirliğini artıracağını ve dijital para yatırımcılığını daha da şeffaflaştıracağına inanıyorum.”
Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Polat ise Almanya’nın mevcut hukuki ve finansal altyapı ile kripto paraları kontrol etme çabasının başarısız olacağını savundu.
Polat, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Almanya gibi ülkelerin kripto paraları bu tür bir zaptürapt altına alma planlarının kısa vadede işleyebilir. Ancak uzun vadede blok zincir teknolojisinin sınır tanımayan özellikleri ve para üretme inisiyatifinin Facebook gibi teknoloji devlerine ve kripto para girişimlerine doğru kayması nedeniyle, işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Artık cin şişeden çıktığına göre, kripto paralara ilişkin küresel bir düzenleme yapılmadan mevcut hantal finansal işleyişle onunla başa çıkmalarının zor olduğu kanaatindeyim.”

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