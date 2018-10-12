Almanya Maliye Bakanı: ABD ve AB görüşmeleri ticaret savaşına işaret etmiyor

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, ABD ve Avrupa Birliği arasında ticaret görüşmelerinin "hassas" olduğunu ve bir ticaret savaşına işaret etmediğini söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası toplantıları için bulunduğu Bali'de konuşan Scholz, "ABD ve AB arasında çok hassas ve güvene dayalı müzakereler yapıliyor; bu müzakerelere ticari çatışmada bir tırmanmaya işaret etmiyorlar" dedi.
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